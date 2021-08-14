Учёный рассказал, как люди сами могут сделать коронавирус более смертоносным

Смертность от заражения коронавирусом может расти по мере появления всё новых мутаций. Избежать этого можно за счёт быстрой вакцинации как можно большего количества людей. Без этого мы позволяем вирусу приспосабливаться к вакцине. Об этом рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Летальность может расти, если штамм будет меняться. А он меняется в сторону получения большей выгоды для вируса, то есть отбираются те мутации, которые способствуют скорости распространения, проникновения в клетки", — сказал Жемчугов.

В интервью ТАСС учёный отметил, что вакцинация человечества для вируса мощный селекционный фактор, который заставляет его адаптироваться. Новые штаммы коронавируса "будут уклоняться от действия вакцинного иммунитета".

"Единственный выход — быстро всем провакцинироваться как можно в больших масштабах по территориям и странам, пока вирус не успел к вакцине приспособиться", — заключил Владислав Жемчугов.