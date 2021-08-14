В Польше назвали предательством союзников соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2". Такое мнение высказал независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

В своей статье для издания Myśl Polska он пишет, что соглашение ФРГ и Штатов вызвало огромное сожаление на Украине и в Польше.

"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу. — Прим. ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", — заявил Щенсняк.

Эксперт признал, что Польша по итогу потерпела поражение. По его мнению, страна была ввязана в борьбу на два фронта, а победила в ней Германия.

"Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов", — считает эксперт.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.