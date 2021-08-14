НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом": В Польше объяснили своё поражение в борьбе с "Северным потоком – 2"

В европейской стране считают, что были преданы Америкой в этом вопросе. У Варшавы же была лишь косвенная роль.

14 августа, 00:33
<p>Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt</p>

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В Польше назвали предательством союзников соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2". Такое мнение высказал независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.

В своей статье для издания Myśl Polska он пишет, что соглашение ФРГ и Штатов вызвало огромное сожаление на Украине и в Польше.

"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу. — Прим. ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", — заявил Щенсняк.

Эксперт признал, что Польша по итогу потерпела поражение. По его мнению, страна была ввязана в борьбу на два фронта, а победила в ней Германия.

"Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов", — считает эксперт.

Пушков назвал истерикой поведение Варшавы и Киева из-за "Северного потока – 2"

Пушков назвал истерикой поведение Варшавы и Киева из-за "Северного потока – 2"

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Отметим также, что по итогам недавних переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Политический ассасин: Что будет делать убийца "Северного потока – 2" Амос Хохштейн, назначенный Байденом

вчера в 21:40

Поляки подняли на смех своего сенатора, удивлённого запретом на въезд в Россию

вчера в 23:52

"Новый виток спекуляций": Антонов "отверг измышления" о попытках России повлиять на ситуацию в США

сегодня в 00:48

Средиземье переезжает: Съёмки "Властелина колец" решили перенести в другую страну

сегодня в 01:42

Уже "цеплялся" за атмосферу: Раскрыты подробности спасения модуля "Наука" на орбите

сегодня в 01:28

Новости партнеров

Layer 1