"Выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом": В Польше объяснили своё поражение в борьбе с "Северным потоком – 2"
В европейской стране считают, что были преданы Америкой в этом вопросе. У Варшавы же была лишь косвенная роль.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
В Польше назвали предательством союзников соглашение США и Германии по "Северному потоку – 2". Такое мнение высказал независимый эксперт по энергетике Анджей Щенсняк.
В своей статье для издания Myśl Polska он пишет, что соглашение ФРГ и Штатов вызвало огромное сожаление на Украине и в Польше.
"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу. — Прим. ред.), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", — заявил Щенсняк.
Эксперт признал, что Польша по итогу потерпела поражение. По его мнению, страна была ввязана в борьбу на два фронта, а победила в ней Германия.
"Америка вела массированный артобстрел российско-немецкого проекта, руководствуясь своими глобальными интересами, а Польша играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения наших экономических и политических интересов", — считает эксперт.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
Отметим также, что по итогам недавних переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" было заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. А США не исключают введения новых санкций против России.
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