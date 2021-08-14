Со дна Курильского озера подняли тело пилота рухнувшего Ми-8

Спасатели подняли на берег тело пилота, который управлял рухнувшим в Курильское озеро вертолётом Ми-8. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В своём телеграм-канале он уточнил, что в общей сложности на дне озера были обнаружены тела трёх погибших. Остальные ищут, их также будут доставать. Работа будет идти всё светлое время суток.