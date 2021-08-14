Со дна Курильского озера подняли тело пилота рухнувшего Ми-8
По последним данным, спасатели обнаружили три тела погибших при крушении вертолёта, остальные ищут.
Фото © Кроноцкий заповедник
Спасатели подняли на берег тело пилота, который управлял рухнувшим в Курильское озеро вертолётом Ми-8. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в общей сложности на дне озера были обнаружены тела трёх погибших. Остальные ищут, их также будут доставать. Работа будет идти всё светлое время суток.
"Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолёта на дне обнаружены тела ещё двух человек. Работы будут проводиться всё светлое время суток", — написал губернатор.
Напомним, вертолёт Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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