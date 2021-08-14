Как отличить "погодную" нехватку кислорода от коронавирусной, рассказал врач
Гипоксии подвержены сердечники, астматики, люди с нарушенным давлением и заболеваниями нервной системы.
Фото © Pixabay
Нехватка кислорода в организме, или гипоксия, — признак не только коронавируса, но и зависимости от погоды, предупредила кардиолог, врач функциональной диагностики Полина Астраханцева. Ощущение недостатка воздуха, одышка, общая слабость, повышенная утомляемость могут возникать из-за изменений в атмосфере. Но, чтобы исключить CoViD-19, конечно, надо сдать тест, отметила эксперт.
"Погодная гипоксия — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе около 22 процентов. Погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон", — сказала Астраханцева в интервью радио Sputnik.
Эксперт уточнила, что особенно подвержены природной гипоксии люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, бронхиальной астмой и обструктивными заболеваниями лёгких, заболеваниями нервной системы. В периоды кризиса лучше находиться на природе, на свежем воздухе, где больше кислорода. Дыхательная гимнастика поможет легче перенести природные явления, посоветовала врач. А также в этот период нужно проявлять повышенную осторожность, потому что организм особенно уязвим для инфекций.
Ранее Лайф сообщал, что врачи перечислили семь главных признаков гипертонического криза, а также предупредили, что при таком состоянии может помочь только немедленная госпитализация и медикаментозная терапия.
Лента новостей
"Новый виток спекуляций": Антонов "отверг измышления" о попытках России повлиять на ситуацию в США
сегодня в 00:48
Со дна Курильского озера подняли тело пилота рухнувшего Ми-8
сегодня в 00:35
"Выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом": В Польше объяснили своё поражение в борьбе с "Северным потоком – 2"
сегодня в 00:33
Комментариев: 0