Как отличить "погодную" нехватку кислорода от коронавирусной, рассказал врач

Нехватка кислорода в организме, или гипоксия, — признак не только коронавируса, но и зависимости от погоды, предупредила кардиолог, врач функциональной диагностики Полина Астраханцева. Ощущение недостатка воздуха, одышка, общая слабость, повышенная утомляемость могут возникать из-за изменений в атмосфере. Но, чтобы исключить CoViD-19, конечно, надо сдать тест, отметила эксперт.

"Погодная гипоксия — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе около 22 процентов. Погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон", — сказала Астраханцева в интервью радио Sputnik.

Эксперт уточнила, что особенно подвержены природной гипоксии люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, бронхиальной астмой и обструктивными заболеваниями лёгких, заболеваниями нервной системы. В периоды кризиса лучше находиться на природе, на свежем воздухе, где больше кислорода. Дыхательная гимнастика поможет легче перенести природные явления, посоветовала врач. А также в этот период нужно проявлять повышенную осторожность, потому что организм особенно уязвим для инфекций.