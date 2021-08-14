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Как отличить "погодную" нехватку кислорода от коронавирусной, рассказал врач

Гипоксии подвержены сердечники, астматики, люди с нарушенным давлением и заболеваниями нервной системы.

14 августа, 00:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нехватка кислорода в организме, или гипоксия, — признак не только коронавируса, но и зависимости от погоды, предупредила кардиолог, врач функциональной диагностики Полина Астраханцева. Ощущение недостатка воздуха, одышка, общая слабость, повышенная утомляемость могут возникать из-за изменений в атмосфере. Но, чтобы исключить CoViD-19, конечно, надо сдать тест, отметила эксперт.

"Погодная гипоксия — явление, когда снижается содержание кислорода в воздухе. Наибольшее содержание кислорода в воздухе около 22 процентов. Погодная гипоксия развивается, когда содержание кислорода опускается ниже 19 процентов. Это явление может наблюдаться в периоды понижения или повышения атмосферного давления, когда приходит циклон или антициклон", — сказала Астраханцева в интервью радио Sputnik.

Эксперт уточнила, что особенно подвержены природной гипоксии люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушенным давлением, бронхиальной астмой и обструктивными заболеваниями лёгких, заболеваниями нервной системы. В периоды кризиса лучше находиться на природе, на свежем воздухе, где больше кислорода. Дыхательная гимнастика поможет легче перенести природные явления, посоветовала врач. А также в этот период нужно проявлять повышенную осторожность, потому что организм особенно уязвим для инфекций.

Врачи указали на неочевидный признак приближающегося сердечного приступа

Врачи указали на неочевидный признак приближающегося сердечного приступа

Ранее Лайф сообщал, что врачи перечислили семь главных признаков гипертонического криза, а также предупредили, что при таком состоянии может помочь только немедленная госпитализация и медикаментозная терапия.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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