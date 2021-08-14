Для устранения аварийной ситуации на модуле "Наука", которая возникла после выведения его на околоземную орбиту, была создана экстренная рабочая группа из лучших экспертов. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Беседуя с РИА "Новости", он рассказал, что основными проблемами первых двух дней полёта модуля "Наука" стали сбой программы полёта и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звёздных датчиков.

"Руководитель главной оперативной группы управления Владимир Соловьёв тут же доложил о критической ситуации гендиректору госкорпорации "Роскосмос", председателю госкомиссии по запуску модуля Дмитрию Рогозину. С этого момента управление полётом модуля перешло в руки госкомиссии", — рассказал собеседник.

Модуль "Наука" находился на низкой высоте и "цеплялся" за атмосферу. Для устранения этого недочёта были проведены сначала тестовые, затем штатные включения корректирующих и маршевых двигателей, чтобы приподнять "Науку" на безопасную орбиту. А 23 июля гендиректор "Роскосмоса" принял решение создать специальную комиссию, которую возглавил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.