Уже "цеплялся" за атмосферу: Раскрыты подробности спасения модуля "Наука" на орбите
На Земле группа экспертов непрерывно работала в течение восьми суток. Пришлось решать сразу несколько проблем.
Для устранения аварийной ситуации на модуле "Наука", которая возникла после выведения его на околоземную орбиту, была создана экстренная рабочая группа из лучших экспертов. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Беседуя с РИА "Новости", он рассказал, что основными проблемами первых двух дней полёта модуля "Наука" стали сбой программы полёта и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звёздных датчиков.
"Руководитель главной оперативной группы управления Владимир Соловьёв тут же доложил о критической ситуации гендиректору госкорпорации "Роскосмос", председателю госкомиссии по запуску модуля Дмитрию Рогозину. С этого момента управление полётом модуля перешло в руки госкомиссии", — рассказал собеседник.
Модуль "Наука" находился на низкой высоте и "цеплялся" за атмосферу. Для устранения этого недочёта были проведены сначала тестовые, затем штатные включения корректирующих и маршевых двигателей, чтобы приподнять "Науку" на безопасную орбиту. А 23 июля гендиректор "Роскосмоса" принял решение создать специальную комиссию, которую возглавил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.
"Все представители госкомиссии, включая Рогозина, находились на рабочем месте практически круглосуточно. Благодаря слаженной работе специалистов удалось оперативно решить задачу восстановления работоспособности топливной системы и системы управления модулем и провести его успешную стыковку в автоматическом режиме", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, успешная пристыковка модуля "Наука" к МКС произошла 29 июля. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил "Пирс", ранее затопленный в Тихом океане. Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". МКС совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую. После инцидента было отложено открытие переходных люков.
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