Прорабатывается вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на водительские права. Цель МВД — сделать так, чтобы кандидаты в водители не заучивали билеты, а по-настоящему учились разбираться в правилах дорожного движения.

Как пишет ТАСС, такая мера входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет.

"Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учётом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", — добавили в ведомстве.