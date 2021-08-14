Решили бороться с "заучиванием": В МВД заявили о возможных изменениях в экзамене на права
В полиции считают, что нужна схема, которая будет готовить водителей к реальному пониманию ситуации на дороге.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Прорабатывается вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на водительские права. Цель МВД — сделать так, чтобы кандидаты в водители не заучивали билеты, а по-настоящему учились разбираться в правилах дорожного движения.
Как пишет ТАСС, такая мера входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет.
"Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учётом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф уже писал, что в России предложили проверять будущих водителей на алкоголизм и наркоманию. По данным СМИ, после принятия новой нормы граждан станут направлять на лабораторные исследования крови или мочи, если врач заметит признаки данных болезней.
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