"Вектор" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной"
Этот препарат для прививок от ковида осенью прошлого года стал вторым зарегистрированным в России после "Спутника V".
Фото © Агентство "Москва"
В России не зафиксировано смертей, которые были бы связаны с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом "Эпиваккорона". Об этом заявили в центре "Вектор", который разработал вакцину.
"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", — приводит ТАСС комментарий "Вектора".
"Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после вакцинации "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо.
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