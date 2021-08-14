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"Вектор" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной"

Этот препарат для прививок от ковида осенью прошлого года стал вторым зарегистрированным в России после "Спутника V".

14 августа, 02:05
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В России не зафиксировано смертей, которые были бы связаны с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом "Эпиваккорона". Об этом заявили в центре "Вектор", который разработал вакцину.

"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", — приводит ТАСС комментарий "Вектора".

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"Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после вакцинации "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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