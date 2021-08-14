"Вектор" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакцинацией "Эпиваккороной"

В России не зафиксировано смертей, которые были бы связаны с вакцинацией от коронавирусной инфекции препаратом "Эпиваккорона". Об этом заявили в центре "Вектор", который разработал вакцину.

"Эпиваккорона" стала второй зарегистрированной российской вакциной от коронавируса после "Спутника V". Как сообщал Лайф, ранее была раскрыта иммунологическая эффективность этого препарата. Антитела IgG к коронавирусу на 42-й день после вакцинации "Эпиваккороной" найдены у 79% привитых добровольцев и 11,6% человек из группы плацебо.