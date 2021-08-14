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"Ты богиня!": Звезда "Кухни" Маша Горбань потрясла фанатов осиной талией после родов

Лишь на днях покинувшая роддом актриса демонстрирует, как восхитительно выглядит на берегах Майями с коляской и в купальнике.

14 августа, 02:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSgJsiDnwad/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Маша Горбань</a></p>

Фото © Instagram / Маша Горбань

Звезда российского комедийного сериала "Кухня" Мария Горбань поразила своих подписчиков, показав сразу после родов свою фигуру. Спустя неделю после появления на свет её второго ребёнка она с удовольствием продемонстрировала осиную талию и пышный бюст на видео с берегов Майями.

"Неделя после родов. Полёт нормальный, а плечи двигаются легче", — прокомментировала знаменитость своё видео на странице в "Инстаграме".

Подписчицы тут же захлестнули актрису волной своей любви и восхищения. "Маша, какая вы красотка! Помню себя после родов: обними и плачь!" — искренне признавались подписчицы. "Почему те, кто рожает в Майами, такие худые после родов?! Маша — огонь!" — то и дело сыпали комплиментами фолловерши. "Класс!", "Отпад!", "Ты богиня!", "Шикарная!", "Вау! Круто!" — оказались щедры на эмоции женщины.

Беременная звезда сериала "Кухня" Мария Горбань показала выросшую до 7-го размера грудь

Беременная звезда сериала "Кухня" Мария Горбань показала выросшую до 7-го размера грудь

Ранее Лайф сообщал, что 6 августа звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой. Актриса поделилась радостной новостью в "Инстаграме". Сына назвали необычным именем — Нилан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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