"Ты богиня!": Звезда "Кухни" Маша Горбань потрясла фанатов осиной талией после родов
Лишь на днях покинувшая роддом актриса демонстрирует, как восхитительно выглядит на берегах Майями с коляской и в купальнике.
Фото © Instagram / Маша Горбань
Звезда российского комедийного сериала "Кухня" Мария Горбань поразила своих подписчиков, показав сразу после родов свою фигуру. Спустя неделю после появления на свет её второго ребёнка она с удовольствием продемонстрировала осиную талию и пышный бюст на видео с берегов Майями.
"Неделя после родов. Полёт нормальный, а плечи двигаются легче", — прокомментировала знаменитость своё видео на странице в "Инстаграме".
Подписчицы тут же захлестнули актрису волной своей любви и восхищения. "Маша, какая вы красотка! Помню себя после родов: обними и плачь!" — искренне признавались подписчицы. "Почему те, кто рожает в Майами, такие худые после родов?! Маша — огонь!" — то и дело сыпали комплиментами фолловерши. "Класс!", "Отпад!", "Ты богиня!", "Шикарная!", "Вау! Круто!" — оказались щедры на эмоции женщины.
Ранее Лайф сообщал, что 6 августа звезда "Кухни" Мария Горбань во второй раз стала мамой. Актриса поделилась радостной новостью в "Инстаграме". Сына назвали необычным именем — Нилан.
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