Звезда российского комедийного сериала "Кухня" Мария Горбань поразила своих подписчиков, показав сразу после родов свою фигуру. Спустя неделю после появления на свет её второго ребёнка она с удовольствием продемонстрировала осиную талию и пышный бюст на видео с берегов Майями.

"Неделя после родов. Полёт нормальный, а плечи двигаются легче", — прокомментировала знаменитость своё видео на странице в "Инстаграме".

Подписчицы тут же захлестнули актрису волной своей любви и восхищения. "Маша, какая вы красотка! Помню себя после родов: обними и плачь!" — искренне признавались подписчицы. "Почему те, кто рожает в Майами, такие худые после родов?! Маша — огонь!" — то и дело сыпали комплиментами фолловерши. "Класс!", "Отпад!", "Ты богиня!", "Шикарная!", "Вау! Круто!" — оказались щедры на эмоции женщины.