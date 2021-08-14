Российская спортсменка пришла на встречу с мэром в браслете с флагом США

Российская легкоатлетка и почётный гражданин города Набережные Челны Фирая Султанова-Жданова пришла на встречу с мэром Наилем Магдеевым в браслете с флагом США. Это видно на фото, которые были опубликованы на официальном портале городской администрации.

Как пишут "Челнинские известия", некогда спортсменка выступала на длинных дистанциях, тренировалась в спортивной школе "Яр Чаллы" у заслуженного тренера РСФСР Минуллы Чинкина. Она также выступала на дистанции 10 тысяч метров на Олимпийских играх 1996 года. Как отмечается, сейчас женщина проживает в Джэксонвилле (штат Флорида), имеет российское гражданство, но, видимо, является патриотом уже другой страны.

"Набережные Челны для меня родной город. Я до сих пор общаюсь с супругой Минуллы Чинкина — Зайтуной-ханым. Вместе с ней мы передали его костюм времён СССР в Историко-краеведческий музей города", — сказала на встрече с мэром Султанова-Жданова.