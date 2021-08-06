Глава томской облдумы забыла выключить микрофон, и оказалось, что она совсем не знает гимн РФ
Женщина-политик, видимо, руководствовалась благими намерениями, но что-то пошло не по плану.
В Сети набирает популярность ролик, где выступление главы Томской законодательной думы Оксаны Козловской обернулось конфузом. Женщина устроила "минутку патриотизма", предупредив коллег, что у всех есть текст гимна России, пишет телеграм-канал "Бушующий мир".
Однако сама Оксана Витальевна забыла несколько важных деталей — например, выключить микрофон и слова гимна. Политик перепутала несколько фраз, несмотря на то что заглядывала в листок с текстом. "Великая сила, великая слава", — выводила глава заксобрания, пока её снимали на камеру.
Пользователи ошибку 66-летней Козловской не простили, отметив, что подобное выглядит неуважительно и неприемлемо. Однако некоторые всё же сделали скидку на возраст.
Как это расслушать обратно?
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