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Девушка купила заброшенный полицейский участок, и невозможно поверить, что теперь это светлый дом

Чуть больше двух лет назад владелица бренда одежды Рэйчел Робертс искала себе новый дом. Наткнувшись на полицейский участок, заброшенный ещё в 1969 году, девушка сразу увидела в нём потенциал.

6 августа, 08:33

Кадры из видео © Channel 4

В конце 2018 года британка Рэйчел Робертс купила заброшенный полицейский участок в Западном Йоркшире. За добротный двухэтажный дом просили всего 185 тысяч фунтов стерлингов (19 млн рублей). Полная решимости преобразить здание с камерами, решётками и едва освещёнными помещениями, больше напоминающими кельи, Рэйчел выделила на ремонт ещё 50 тысяч фунтов и почти уложилась в эту сумму.

Кадры из видео © Channel 4

Кадры из видео © Channel 4

Следующие два года здание понемногу преображалось. В этом деле Рэйчел помогал её парень Майк. Он профессиональный строитель и трудился на объекте с утра до вечера. Это сильно помогло сэкономить бюджет.

Кадры из видео © Channel 4

Кадры из видео © Channel 4

Полицейский участок в Сиссетте, Великобритания, работал с 1853 по 1969 год. С тех пор здание так и не смогло найти постоянного владельца — ну кому могут понадобиться в доме специальные камеры с решётками. Рэйчел же история здания не смущала. Она сразу увидела, как дом может заиграть, если его слегка подправить, где-то снять старую краску и оголить оригинальную кирпичную кладку, а самодельная минималистичная мебель помогла завершить картинку.

Кадры из видео © Channel 4

Кадры из видео © Channel 4

Где-то оставили оригинальный каменный пол. Сразу видно, что у дома есть история, и тратиться на материалы не надо. Проблему с недостатком света решили светлыми тонами в отделке и мощными лампами. Спустя два года ремонта никто и не скажет, что 50 лет назад тут запирали дебоширов и "вершили правосудие".

Кадры из видео © Channel 4

Кадры из видео © Channel 4

Изначально бизнесвумен выделила на ремонт 50 тысяч фунтов стерлингов. Их бы хватило... если бы девушка не нашла плесень на потолке. Крышу пришлось слегка перестроить, из-за чего сумма на ремонт поднялась до 70 тысяч фунтов стерлингов (7,1 млн рублей), пишет Daily Mail.

Супруги спустили бешеные деньги на ремонт заброшенного дома, и результат стоил этих трёх тяжёлых лет

Супруги спустили бешеные деньги на ремонт заброшенного дома, и результат стоил этих трёх тяжёлых лет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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