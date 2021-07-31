Супруги спустили бешеные деньги на ремонт заброшенного дома, и результат стоил этих трёх тяжёлых лет

Когда несколько лет назад британцы задумались о квартирном вопросе, они поняли: им нужен добротный семейный дом, который простоит ещё не один век. Вот только денег у них на это совершенно не было. Поэтому супруги продали свою недвижимость и купили старинный каретный дом в ужасном состоянии. И на это ушло 284 тысячи фунтов стерлингов (29 миллионов рублей)! Но самые большие траты ещё ждали пару впереди.

Кадры из видео © Channel 4

На ремонт дома пара запланировала потратить 350 тысяч фунтов (36 миллионов рублей), но в итоге из-за пандемии и последовавшего кризиса британцам пришлось отдать все 450 тысяч (46 миллионов рублей). Сэкономить не вышло, зато у супругов была тотальная свобода творчества во время ремонта. Они воспользовались ею по полной: из развалин они сделали настоящий дом мечты. Теперь домик в деревне Кингсбери неподалёку от Бирмингема больше похож на модный тематический отель. Снаружи качественно отреставрированный фасад, а комнаты обставлены по всем канонам современного дизайна.

Кадры из видео © Channel 4

Когда британцы взялись за свой будущий дом, он был в ужасном состоянии: брёвна сгнили, а кирпичная кладка в некоторых местах рассыпалась. Ну а об интерьере говорить вообще не приходилось: внутри просто ничего не было. В начале ремонта супруги пользовались помощью профессиональных строителей, но уже совсем скоро заметили: выделенный бюджет тает на глазах, пишет Daily Mail.

Кадры из видео © Channel 4

Пара экономила на всём, на чём только можно. Старый сарай, который стоял рядом с домом, они аккуратно разобрали на кирпичи, которые потом снова использовали в строительстве. Несмотря на ограниченный бюджет, интерьер дешёвым вовсе не выглядит. Хозяйка Лаура сделала для этого всё: она расписала, как должна выглядеть её идеальная кухня и ванная, и на уступки не шла. Не для этого женщина жила в трейлере три года.

Кадры из видео © Channel 4

Здание старались зонировать по максимуму: есть место и для детей, и для взрослых, и для самых старших членов семьи, которые на старости лет хотели пожить в спокойствии и тишине. Адриан и Лаура строили этот дом для всей семьи, и вышло так, что деньги на это тоже пришлось собирать со всех родственников. Дошло до того, что одна из бабушек отдала свои сбережения на чёрный день.