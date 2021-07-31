Мужья анонимно раскрыли свои самые страшные секреты, о которых их жёнам никак нельзя узнать
Хранить секрет от второй половины — вполне обыденная вещь. Но это никак не относится к парням со всего мира, признавшимся в Сети, что скрывают от жен такие вещи, которые просто разобьют им сердца.
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Некоторые боятся признаться, что имеют отношение к сфере развлечений для взрослых
Моя жена не знает, что я подрабатываю на стороне веб-камщиком, чтобы нам хватало на жизнь
Жена не знает, что, перед тем как встретить её, я снимал и продюсировал порнофильмы
Кто-то не так железно уверен в своей ориентации или гендерной идентичности
Я боюсь, жена узнает, что я люблю надевать женское нижнее бельё. И мне немного любопытно...
Моя жена не знает о всех тех мужчинах, с которыми я спал до встречи с ней и после нашей свадьбы 8 лет назад
Все изменщики боятся разоблачения, но здесь ситуация ещё хуже
Жена одолжила меня своей лучшей подруге на 30-летие. Мы постоянно спим с ней с тех самых пор, и я боюсь, что жена узнает
Моя лучшая подруга на самом деле ещё и моя госпожа. Жена об этом не догадывается
Моя жена думает, что носит новое бельё, которое я ей купил. На самом деле оно принадлежит другим девушкам, с которыми я ей изменил
Жена не знает, что я постоянно фантазирую о членах её семьи и друзьях
Жена не знает, что у меня есть пунктик на очень юных девушках — едва совершеннолетних. Мне самому 37
А некоторые любят всем сердцем, но несчастливы вместе
Моя супруга счастлива в нашем браке, а я нет. Я хочу развод, но когда она об этом узнает, это разобьёт ей сердце
WOW-news
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