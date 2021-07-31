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Священница ушла из Церкви и сколотила состояние, когда выкинула рясу и начала продавать горячие фото

Всю свою жизнь американка Николь Митчелл была образцовым членом сообщества. Любимая жена, примерная служительница Церкви. В прошлом году всё кардинально изменилось, и девушка ничуть не жалеет.

31 июля, 10:00
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Фото © Instagram / mitchellnikole

В 2020-м 36-летней Николь пришлось развестись со своим мужем и уйти с некогда любимой работы. Звучит как самый неудачный год в жизни, но только не для американки. Впав в затяжную депрессию, мама троих детей решила зарегистрироваться на сервисе Onlyfans и попробовать заработать на продаже "горячих" кадров. Просто совсем немного, и вот уже бывшая священнослужительница в месяц зарабатывает больше, чем раньше за целый год!

Фото © Instagram / mitchellnikole

Фото © Instagram / mitchellnikole

Всё началось с того, что я сделала прыжок веры в саму себя, пошла ва-банк… даже когда это казалось безумием, не имело смысла. Если бы окружающие знали, что было у меня в голове, они были бы в ужасе... но всё это окупается сполна!

Николь Митчелл

Теперь в месяц Митчелл может зарабатывать от 30 до 100 тысяч долларов (от 2,2 до 7,3 миллиона рублей). По её словам, раньше она могла получить такие суммы разве что за год! Вскоре после новой работы Николь вместе с детьми переехала в дом своей мечты. Кстати, даже несмотря на весьма спорную профессию, девушка считает себя идеальной мамой.

Фото © Instagram / mitchellnikole

Фото © Instagram / mitchellnikole

Сейчас я живу в доме за миллион долларов (73,7 млн рублей) и регулярно путешествую. А ещё я больше могу ни в чём не отказывать своим детям. Я считаю, что я лучшая мама на свете

Николь Митчелл

Николь в восторге от своей работы — она не только помогает ей платить по счетам. Благодаря вниманию незнакомцев в Сети девушка смогла выйти из депрессии. Сейчас Николь на волне популярности, пытается обеспечить себе безбедную старость и светлое будущее — своим детям. И дело не только в финансах. Мама тратит много времени на то, чтобы передать подрастающему поколению социальные навыки, которые совсем скоро понадобятся им в достижении своих целей, сообщает The Sun.

Блогерша, которую полюбили за откровенные фото, показала грустную правду спустя 4 месяца после родов

Блогерша, которую полюбили за откровенные фото, показала грустную правду спустя 4 месяца после родов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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