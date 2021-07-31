Модель примерила настолько маленький купальник, что даже самые зоркие не смогли его разглядеть
Кажется, что реклама бикини провалилась с треском, ведь все смотрели только на обнажённое тело девушки.
Невероятно красивая модель свела с ума пользователей Сети, после того как появилась в аккаунте магазина одежды Fashion Nova. Сефора Мария Нури, которая уже успела сняться для Playвoy, надела на себя купальник из новой коллекции. Но дело в том, что купальник был настолько маленьким, что его никто так и не смог разглядеть. Действительно, задача не для слабых духом.
Впрочем, не все согласились, что настолько маленькое бикини выглядит красиво. Некоторые посчитали его пошлым, а другие и вовсе удивились, зачем его надевать, если оно ничего не прикрывает.
Сначала я подумал, что это Ким Кардашьян
А вы уверены, что на этом фото вообще есть бикини?
Аккаунт самой девушки мало чем отличается от этих фото. Модель постоянно позирует в нижнем белье и купальниках, и теперь понятно, за что её любят более 260 тыс. подписчиков в Instagram. Впрочем, поскольку большую часть времени Нури проводит на Ибице или в Майами, то одежда ей действительно не нужна.
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