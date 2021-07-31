Модель примерила настолько маленький купальник, что даже самые зоркие не смогли его разглядеть

Невероятно красивая модель свела с ума пользователей Сети, после того как появилась в аккаунте магазина одежды Fashion Nova. Сефора Мария Нури, которая уже успела сняться для Playвoy, надела на себя купальник из новой коллекции. Но дело в том, что купальник был настолько маленьким, что его никто так и не смог разглядеть. Действительно, задача не для слабых духом.

Фото © Instagram/sephoramn

Впрочем, не все согласились, что настолько маленькое бикини выглядит красиво. Некоторые посчитали его пошлым, а другие и вовсе удивились, зачем его надевать, если оно ничего не прикрывает.

Фото © Instagram/sephoramn

Сначала я подумал, что это Ким Кардашьян casscaarti

А вы уверены, что на этом фото вообще есть бикини? thebootybarbie

Фото © Instagram/sephoramn