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Модель примерила настолько маленький купальник, что даже самые зоркие не смогли его разглядеть

Кажется, что реклама бикини провалилась с треском, ведь все смотрели только на обнажённое тело девушки.

31 июля, 13:00
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Фото © Instagram/sephoramn

Невероятно красивая модель свела с ума пользователей Сети, после того как появилась в аккаунте магазина одежды Fashion Nova. Сефора Мария Нури, которая уже успела сняться для Playвoy, надела на себя купальник из новой коллекции. Но дело в том, что купальник был настолько маленьким, что его никто так и не смог разглядеть. Действительно, задача не для слабых духом.

Фото © Instagram/sephoramn

Фото © Instagram/sephoramn

Впрочем, не все согласились, что настолько маленькое бикини выглядит красиво. Некоторые посчитали его пошлым, а другие и вовсе удивились, зачем его надевать, если оно ничего не прикрывает.

Фото © Instagram/sephoramn

Фото © Instagram/sephoramn

Сначала я подумал, что это Ким Кардашьян

casscaarti

А вы уверены, что на этом фото вообще есть бикини?

thebootybarbie

Фото © Instagram/sephoramn

Фото © Instagram/sephoramn

Аккаунт самой девушки мало чем отличается от этих фото. Модель постоянно позирует в нижнем белье и купальниках, и теперь понятно, за что её любят более 260 тыс. подписчиков в Instagram. Впрочем, поскольку большую часть времени Нури проводит на Ибице или в Майами, то одежда ей действительно не нужна.

Модель показала фото из анорексичного прошлого, и теперь на её пышные формы готовы просто молиться

Модель показала фото из анорексичного прошлого, и теперь на её пышные формы готовы просто молиться

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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