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Парень нашёл заброшенный дом, где дедушкины вещи так и лежат на своих местах даже спустя десятилетия

От этих фотографий по коже идут мурашки, ведь за столько времени здесь всё заросло пылью.

31 июля, 12:00

Фото © Instagram / kyle_urbex

На этих жутких фотографиях запечатлены заброшенные комнаты, которые пустуют уже несколько десятилетий. Все вещи остались на прежних местах и покрылись слоем пыли. Как бы вы ни противились, но от увиденного побегут по коже мурашки

Фото © Instagram / kyle_urbex

Фото © Instagram / kyle_urbex

Кадры сделаны на окраине Северного Уэльса, а их автором является Кайл Урбекс. Он исследовал сельскую местность, когда наткнулся на старый "дедушкин дом" (так его окрестили в соцсетях). Кстати, эти и многие другие фото можно посмотреть в Instagram фотографа

Фото © Instagram / kyle_urbex

Фото © Instagram / kyle_urbex

Удивительно, но многие вещи остались нетронутыми. На столе до сих пор стоит бутылка шампанского с запиской, которая гласит: "С 90-летием! Извини, что не смог приехать и выпить эту бутылку с тобой. С любовью, Джеймс"

Фото © Instagram / kyle_urbex

Фото © Instagram / kyle_urbex

На столе Кайл нашёл газету, датированную 1956 годом. Парень также рассказал, что добраться до этого дома было достаточно легко. Просто нужно подняться на холм, а дверь и так была открыта, сообщает Daily Mail

Фото © Instagram / kyle_urbex

Фото © Instagram / kyle_urbex

"Оказавшись внутри, мне тут же стало не по себе. В доме было полно памятных вещей, которые оказались никому ненужными. И хотя здесь побывали вандалы, одежда до сих пор висит в шкафах. Интересно было бы узнать, что же здесь произошло на самом деле", — Кайл

Хозяева сбежали из этого дома, оставив даже самые важные вещи, и никто не знает почему

Хозяева сбежали из этого дома, оставив даже самые важные вещи, и никто не знает почему

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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