Парень нашёл заброшенный дом, где дедушкины вещи так и лежат на своих местах даже спустя десятилетия
От этих фотографий по коже идут мурашки, ведь за столько времени здесь всё заросло пылью.
На этих жутких фотографиях запечатлены заброшенные комнаты, которые пустуют уже несколько десятилетий. Все вещи остались на прежних местах и покрылись слоем пыли. Как бы вы ни противились, но от увиденного побегут по коже мурашки
Кадры сделаны на окраине Северного Уэльса, а их автором является Кайл Урбекс. Он исследовал сельскую местность, когда наткнулся на старый "дедушкин дом" (так его окрестили в соцсетях). Кстати, эти и многие другие фото можно посмотреть в Instagram фотографа
Удивительно, но многие вещи остались нетронутыми. На столе до сих пор стоит бутылка шампанского с запиской, которая гласит: "С 90-летием! Извини, что не смог приехать и выпить эту бутылку с тобой. С любовью, Джеймс"
На столе Кайл нашёл газету, датированную 1956 годом. Парень также рассказал, что добраться до этого дома было достаточно легко. Просто нужно подняться на холм, а дверь и так была открыта, сообщает Daily Mail
"Оказавшись внутри, мне тут же стало не по себе. В доме было полно памятных вещей, которые оказались никому ненужными. И хотя здесь побывали вандалы, одежда до сих пор висит в шкафах. Интересно было бы узнать, что же здесь произошло на самом деле", — Кайл
WOW-news
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