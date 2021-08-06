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Девушка показала смешную разницу, как она выглядела в начале вечера, пока не появилось её альтер эго

Отличие между двумя фото докажет любому, что нужно тщательнее следить за количеством выпитого алкоголя.

6 августа, 07:47

Фото © Twitter / RLM713_

Как бы вы ни наряжались на вечеринку, исход всегда один — домой вы вернётесь в весьма неприглядном виде. Исключением из правила не стала и пользовательница "Твиттера" под ником RLM713_. Рейчел Мерфи выложила фото, как она выглядела в самом начале веселья и что с ней стало потом. Разница оказалась настолько забавной, что пост сразу же стал вирусным и набрал более 20 тысяч лайков.

Как это началось и чем это закончилось

RLM713_

Фото © Twitter / RLM713_

Фото © Twitter / RLM713_

Судя по снимкам, 22-летняя тусовщица из Манчестера явно перебрала с алкоголем. Откровенное голубое платье и идеальная укладка с мейком явно отошли на второй план после того, как повысился градус веселья. Потому что на другом фото уже предстало альтер эго девушки. От причёски ничего не осталось, на коленях ссадины, а платье перекосилось не в ту сторону.

Фото © Instagram / __rachelmurphy

Фото © Instagram / __rachelmurphy

Впрочем, пользователи "Твиттера" остались в восторге от увиденного, и многие продолжили шутить над девушкой в комментариях.

Это платье заслуживает награды "Гордость Британии" за защиту твоей чести и достоинства

MichaelG_79

Ты заставила меня громко рассмеяться по крайней мере три раза за день

Tommyfarrow1

Ты проснулась на следующее утро в замешательстве от того, почему у тебя такие боевые раны на коленях?

__AlvesG

Яблоко с зубной пастой: Тиктокерша попробовала еду, которая нравится беременным, и её жизнь никогда не будет прежней

Яблоко с зубной пастой: Тиктокерша попробовала еду, которая нравится беременным, и её жизнь никогда не будет прежней

Авторы
Мария Паламарчук
Мария Паламарчук

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