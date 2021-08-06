Девушка показала смешную разницу, как она выглядела в начале вечера, пока не появилось её альтер эго
Отличие между двумя фото докажет любому, что нужно тщательнее следить за количеством выпитого алкоголя.
Как бы вы ни наряжались на вечеринку, исход всегда один — домой вы вернётесь в весьма неприглядном виде. Исключением из правила не стала и пользовательница "Твиттера" под ником RLM713_. Рейчел Мерфи выложила фото, как она выглядела в самом начале веселья и что с ней стало потом. Разница оказалась настолько забавной, что пост сразу же стал вирусным и набрал более 20 тысяч лайков.
Как это началось и чем это закончилось
Судя по снимкам, 22-летняя тусовщица из Манчестера явно перебрала с алкоголем. Откровенное голубое платье и идеальная укладка с мейком явно отошли на второй план после того, как повысился градус веселья. Потому что на другом фото уже предстало альтер эго девушки. От причёски ничего не осталось, на коленях ссадины, а платье перекосилось не в ту сторону.
Фото © Instagram / __rachelmurphy
Впрочем, пользователи "Твиттера" остались в восторге от увиденного, и многие продолжили шутить над девушкой в комментариях.
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