НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Винер-Усманова ответила израильскому тренеру на обвинения в неумении проигрывать

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики убеждена, что это было соревнование не спортсменок, а судей. Они совещались недопустимое для этого время. По вполне очевидным причинам.

14 августа, 22:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJhpJomB1We/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ирина Винер-Усманова</a></p>

Фото © Instagram / Ирина Винер-Усманова

"Зуссман говорит неправду", — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Так она после Олимпиады в Токио ответила на обвинения от тренера израильской гимнастки Линой Ашрам в неумении сборной РФ проигрывать.

"Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. Лайфа) не было ни одной золотой медали. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у неё никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду", — прокомментировала критику Винер-Усманова в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Президент федерации отметила, что есть и правда в словах израильтянки, что на пьедестале должны стоять именно эти спортсменки. "Но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья", — уточнила тренер. Винер-Усманова заявила, что соревновались не спортсменки, а судьи. Она подчеркнула, что совещались они семь минут вместо одной-полутора, что крайне недопустимо. "Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, всё равно были отобраны на Олимпиаду", — добавила она.

"Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России", — сказала Винер-Усманова.

Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам закрыла свой инстаграм

Скандально победившая на Олимпиаде гимнастка Ашрам закрыла свой инстаграм

Напомним, судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире.

Ранее Лайф писал, что тренер победившей на Олимпиаде гимнастки Ашрам прокомментировала скандал в Токио. "Россияне не умеют достойно проигрывать", — сказала она.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Критика руководства — не лучшее решение": Сбежавшая с Олимпиады бегунья Тимановская оценила свои действия в ходе скандала

сегодня в 11:16

"Россияне не умеют достойно проигрывать": Тренер победившей на Олимпиаде гимнастки Ашрам прокомментировала скандал в Токио

сегодня в 10:05

"Сумма гонорара бес­прецедентная": Промоутер Арутюнян и блогер Тарасов — о бое с Александром Емельяненко

сегодня в 21:40

"Парни бьют девушек, люди дерутся бутылками": В Екатеринбурге произошла массовая драка

сегодня в 22:55

Жертвой крушения Бе-200 в Турции стал известный российский лётчик Евгений Кузнецов

сегодня в 22:46

Новости партнеров

Layer 1