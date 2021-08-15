Винер-Усманова ответила израильскому тренеру на обвинения в неумении проигрывать

"Зуссман говорит неправду", — заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Так она после Олимпиады в Токио ответила на обвинения от тренера израильской гимнастки Линой Ашрам в неумении сборной РФ проигрывать.

"Мы не привыкли проигрывать, а они проигрывали пять лет. Перед Олимпийскими играми у этой девочки (Линой Ашрам. — Прим. Лайфа) не было ни одной золотой медали. В нашем присутствии — никогда. В многоборье, в олимпийской дисциплине, у неё никогда не было успеха над Авериными. Это первый аргумент, подтверждающий, что Зуссман говорит неправду", — прокомментировала критику Винер-Усманова в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Президент федерации отметила, что есть и правда в словах израильтянки, что на пьедестале должны стоять именно эти спортсменки. "Но просто немножко в другом порядке. Должно быть так: Дина, Ашрам и Горносько. Либо Горносько — вторая, а Ашрам — третья", — уточнила тренер. Винер-Усманова заявила, что соревновались не спортсменки, а судьи. Она подчеркнула, что совещались они семь минут вместо одной-полутора, что крайне недопустимо. "Судьи, получившие красные карты после чемпионата мира, всё равно были отобраны на Олимпиаду", — добавила она.

"Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России", — сказала Винер-Усманова.

Напомним, судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире.