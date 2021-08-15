В семье певицы Жасмин новое горе — стало известно, что от коронавирусной инфекции вслед за её бабушкой скончался и отец. Лев Манахимов был известным в Дагестане балетмейстером.

"Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением лёгких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы…" — цитирует "Стархит" представителя певицы.