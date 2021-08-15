Двойной удар: Отец Жасмин умер от коронавируса сразу вслед за её бабушкой
Сначала его лечили в Дербенте, потом перевезли в Москву, но было уже слишком поздно.
Фото © Instagram / jasmin
В семье певицы Жасмин новое горе — стало известно, что от коронавирусной инфекции вслед за её бабушкой скончался и отец. Лев Манахимов был известным в Дагестане балетмейстером.
"Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением лёгких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы…" — цитирует "Стархит" представителя певицы.
Ранее стало известно, что в возрасте 90 лет из жизни ушла бабушка звезды Сара, которая заботилась и воспитывала исполнительницу. Артистка опубликовала в "Инстаграме" тёплое фото в обнимку с бабушкой и отцом.
Комментариев: 0