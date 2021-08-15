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Двойной удар: Отец Жасмин умер от коронавируса сразу вслед за её бабушкой

Сначала его лечили в Дербенте, потом перевезли в Москву, но было уже слишком поздно.

14 августа, 21:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/jasmin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jasmin</a></p>

Фото © Instagram / jasmin

В семье певицы Жасмин новое горе — стало известно, что от коронавирусной инфекции вслед за её бабушкой скончался и отец. Лев Манахимов был известным в Дагестане балетмейстером.

"Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением лёгких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы…"цитирует "Стархит" представителя певицы.

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Ранее стало известно, что в возрасте 90 лет из жизни ушла бабушка звезды Сара, которая заботилась и воспитывала исполнительницу. Артистка опубликовала в "Инстаграме" тёплое фото в обнимку с бабушкой и отцом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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