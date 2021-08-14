Профессор рассказала, почему дети переносят постковидный синдромом легче взрослых

Детский иммунитет усиливается за счёт вакцинации от других заболеваний, поэтому у маленьких пациентов, переболевших коронавирусом, постковидный симптом проходит быстрее и легче. Об этом рассказала Ura.ru руководитель отдела вирусологии имени академика Смородинцева НИИ экспериментальной медицины доктор медицинских наук, профессор Лариса Руденко.

"Поскольку дети прививаются очень активно против других инфекций живыми вакцинами согласно национальному календарю, у них стимулируется не только специфический иммунитет, но и неспецифический", — отметила Руденко.

Она пояснила, что у ребёнка создаётся особый иммунологический фон, поэтому вполне возможно, что это как раз и способствует быстрому протеканию постковидного синдрома. В свою очередь врач-педиатр, инфекционист, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко высказала мнение, что дети переносят CоViD-19 легче, так как ещё не успели нажить хронических заболеваний.

"Дети болеют коронавирусом легче, и постковидный синдром у них, в отличие от взрослых, скорее редкость, чем правило. Я думаю, это связано с тем, что у детей меньше хронической патологии, более адаптивный иммунный ответ, но наука точку в этом вопросе пока не поставила", — сказала врач.