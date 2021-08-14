Синоптик рассказал москвичам, когда закончится купальный сезон

В Москве купальный сезон закончится уже на следующей неделе, так как температура воды понизится до +20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Тут всё зависит от субъективных особенностей купающегося индивидуума. Температура воды и +25 градусов кому-то кажется холодной, а кто-то и в +18 купается", — пояснил он телеканалу "Звезда".

Синоптик рассказал, что составлял прогноз с учётом средней температуры воздуха последних дней в регионе и температуры воды в реках и озёрах Москвы и области. На уровне тепла воды сказывается и уменьшение светового дня, на прогрев остаётся всё меньше времени, добавил Леус.