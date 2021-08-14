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Синоптик рассказал москвичам, когда закончится купальный сезон

Прогноз составлялся с учётом средней температуры воздуха последних дней и температуры воды в реках и озёрах в регионе.

14 августа, 17:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве купальный сезон закончится уже на следующей неделе, так как температура воды понизится до +20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Тут всё зависит от субъективных особенностей купающегося индивидуума. Температура воды и +25 градусов кому-то кажется холодной, а кто-то и в +18 купается", пояснил он телеканалу "Звезда".

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Синоптик рассказал, что составлял прогноз с учётом средней температуры воздуха последних дней в регионе и температуры воды в реках и озёрах Москвы и области. На уровне тепла воды сказывается и уменьшение светового дня, на прогрев остаётся всё меньше времени, добавил Леус.

Ранее жителям Центральной России пообещали аномально тёплую погоду. Температура воздуха будет выше климатической нормы на два-четыре градуса. Довольно комфортными станут и ночи.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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