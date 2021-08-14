Военный эксперт оценил надёжность Бе-200, потерпевшего крушение в Турции
Он отметил, что самолёт имеет сертификацию. По словам специалиста, он отвечает всем необходимым требованиям безопасности.
Фото © ТАСС / МЧС России
Самолёт Бе-200, потерпевший крушение на юго-востоке Турции, является надёжным воздушным судном, к его качеству претензий нет. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с телеканалом "360".
"Самолёт надёжен, эффективен, эксплуатируется уже много лет. Доказал свои отличные лётно-технические характеристики, работал по предназначению — в качестве воздушного пожарного. Поэтому к качеству конструкции машины претензий нет", — заявил Коротченко.
Он отметил, что для обнаружения конкретных причин катастрофы необходимо получить расшифровку чёрных ящиков, только после этого можно будет делать выводы. Эксперт подчеркнул, что самолёт имеет сертификацию и отвечает всем необходимым требованиям безопасности.
"Все версии, которые сейчас будут выдвигаться, будут основаны исключительно на неподтверждённых данных и фактах", — сказал Коротченко.
Напомним, сегодня стало известно о крушении Бе-200 в горах Турции во время тушения пожаров. Выяснилось, что борт был арендован у России, воздушное судно принадлежало Минобороны РФ. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих и трое представителей Турции. В российском военном ведомстве сообщили, что все находящиеся на борту Бе-200 погибли.
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