Военный эксперт оценил надёжность Бе-200, потерпевшего крушение в Турции

Самолёт Бе-200, потерпевший крушение на юго-востоке Турции, является надёжным воздушным судном, к его качеству претензий нет. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с телеканалом "360".

"Самолёт надёжен, эффективен, эксплуатируется уже много лет. Доказал свои отличные лётно-технические характеристики, работал по предназначению — в качестве воздушного пожарного. Поэтому к качеству конструкции машины претензий нет", — заявил Коротченко.

Он отметил, что для обнаружения конкретных причин катастрофы необходимо получить расшифровку чёрных ящиков, только после этого можно будет делать выводы. Эксперт подчеркнул, что самолёт имеет сертификацию и отвечает всем необходимым требованиям безопасности.