Разбившийся в Турции Бе-200 был арендован у России для тушения пожаров
Ранее стало известно, что летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. На борту находились в том числе пять россиян.
Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Пожарный самолёт Бе-200, который потерпел крушение в горах Турции, был арендован у России для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на главное управление лесного хозяйства.
Ранее стало известно, что на борту самолёта находились пять российских военных. Сам летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. На место происшествия уже отправлена комиссия военного ведомства. По данным местных СМИ, выживших в результате крушения нет.
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