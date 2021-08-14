На борту разбившегося в Турции Бе-200 находилось пять российских военных

На борту пожарного самолёта Бе-200, который потерпел крушение в горах Турции находилось пять российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в самолёте также были три представителя республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.