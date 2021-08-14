НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На борту разбившегося в Турции Бе-200 находилось пять российских военных

Потерпевший крушение летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. К месту происшествия уже направлена комиссия ведомства.

14 августа, 13:08
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/cpr_cpr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cpr_cpr</a></p>

Фото © Twitter / cpr_cpr

На борту пожарного самолёта Бе-200, который потерпел крушение в горах Турции находилось пять российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в самолёте также были три представителя республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.

Отмечается, что потерпевший крушение летательный аппарат принадлежал российскому военному ведомству. К месту происшествия уже отправлена комиссия министерства.

Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Тела троих погибших при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Напомним, о крушении Бе-200 в горах Турции стало известно сегодня. Сообщалось, что судьба экипажа неизвестна.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1