На борту разбившегося в Турции Бе-200 находилось пять российских военных
Потерпевший крушение летательный аппарат принадлежал Минобороны РФ. К месту происшествия уже направлена комиссия ведомства.
Фото © Twitter / cpr_cpr
На борту пожарного самолёта Бе-200, который потерпел крушение в горах Турции находилось пять российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в самолёте также были три представителя республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.
Отмечается, что потерпевший крушение летательный аппарат принадлежал российскому военному ведомству. К месту происшествия уже отправлена комиссия министерства.
Напомним, о крушении Бе-200 в горах Турции стало известно сегодня. Сообщалось, что судьба экипажа неизвестна.
Комментариев: 0