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В Турции разбился самолёт Бе-200

Летательный аппарат был арендован у РФ для тушения лесных пожаров, отметили власти страны. Судьба членов экипажа неизвестна.

14 августа, 12:44
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/patronlar" target="_blank" rel="noopener noreferrer">patronlar</a></p>

Фото © Twitter / patronlar

В Турции потерпел крушение самолёт Бе-200, который Анкара арендовала у России для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

Отмечается, что авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба на данный момент неизвестна.

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По данным ТАСС, разбившийся самолёт не принадлежит МЧС России. Об этом агентству сообщил источник в силовых структурах. Он отметил, что в Турции задействован один Бе-200, принадлежащий МЧС России, там также работают самолёты Минобороны.

Ранее Лайф рассказывал о крушении вертолёта на Камчатке. Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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