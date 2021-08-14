В Турции разбился самолёт Бе-200

В Турции потерпел крушение самолёт Бе-200, который Анкара арендовала у России для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.

Отмечается, что авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба на данный момент неизвестна.