В Турции разбился самолёт Бе-200
Летательный аппарат был арендован у РФ для тушения лесных пожаров, отметили власти страны. Судьба членов экипажа неизвестна.
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В Турции потерпел крушение самолёт Бе-200, который Анкара арендовала у России для тушения лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на Главное управление лесного хозяйства.
Отмечается, что авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба на данный момент неизвестна.
По данным ТАСС, разбившийся самолёт не принадлежит МЧС России. Об этом агентству сообщил источник в силовых структурах. Он отметил, что в Турции задействован один Бе-200, принадлежащий МЧС России, там также работают самолёты Минобороны.
Ранее Лайф рассказывал о крушении вертолёта на Камчатке. Ми-8 компании "Витязь-аэро", на борту которого было 16 человек, упал в Курильское озеро и находится на глубине около 130 метров. Посадка осуществлялась в условиях тумана. Лайф публиковал видео с места падения вертолёта и список находившихся на борту. Восемь человек удалось спасти. Один из выживших рассказал о том, как ему удалось уцелеть.
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