Путин призвал минимизировать урон животному миру в борьбе с лесными пожарами
Российский лидер поручил обязательно организовать работу по спасению диких животных и зверей, "насколько это возможно".
Путин призвал минимизировать урон животному миру в борьбе с лесными пожарами. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин призвал минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами в Якутии. Об этом он заявил на открытии совещаний по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями в регионах РФ.
"Обращаю особое внимание и на то, что нужно максимально постараться сохранить и лесные богатства. Разумеется, при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов", — сказал российский лидер.
Путин также поручил организовать работу по спасению диких животных, зверей, "насколько это возможно". Он отметил, что понимает, какая ситуация складывается в пострадавшем регионе. Кроме того, президент попросил незамедлительно приступить к всесторонней оценке причинённого ущерба. Российский лидер отметил, что уже обсудил этот вопрос с главой МЧС Евгением Зиничевым.
А в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. В республике и Иркутской области ввели межрегиональный режим ЧС. Известно, что общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии, превысила уже семь миллионов гектаров.
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