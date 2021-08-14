Путин призвал минимизировать урон животному миру в борьбе с лесными пожарами. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин призвал минимизировать урон для животного мира при борьбе с лесными пожарами в Якутии. Об этом он заявил на открытии совещаний по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями в регионах РФ.

"Обращаю особое внимание и на то, что нужно максимально постараться сохранить и лесные богатства. Разумеется, при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов", — сказал российский лидер.