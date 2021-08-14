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"Манчестер Юнайтед" приобрёл чемпиона мира Рафаэля Варана

Соглашение с 28-летним центральным защитником рассчитано до июня 2025 года.

14 августа, 11:52
<p>Фото © UEFA</p>

Фото © UEFA

"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с защитником сборной Франции Рафаэлем Вараном. Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение с бывшим игроком мадридского "Реала" рассчитано до июня 2025 года. По информации СМИ, сумма сделки составила 50 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" — один из самых знаковых клубов мирового футбола. Возможность приехать сюда и сыграть в премьер-лиге — это то, от чего я не мог отказаться. Хочу добиться гораздо большего в своей карьере, и я знаю, что присоединяюсь к команде, полной великих футболистов", — сказал Варан.

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Защитник выступал за "Реал" с 2011 года. Он провёл в составе команды 360 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач. С "Реалом" Варан выиграл четыре Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три чемпионата Испании, три Суперкубка УЕФА, три Суперкубка Испании и Кубок страны.

С 2013 года футболист играет за сборную Франции. В 79 матчах в составе национальной команды он забил пять голов. В 2018 году Варан стал победителем прошедшего в России чемпионата мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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