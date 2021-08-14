"Ложь и абсурд": "Реал" отреагировал на информацию о переходе в чемпионат Англии
Сообщалось, что в столичном клубе недовольны политикой президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса.
Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото © Пресс-служба клуба
Мадридский "Реал" выступил с опровержением информации каталонской газеты Mundo Deportivo о желании выйти из Ла Лиги. Об этом сообщается на сайте клуба.
По информации Mundo Deportivo, в столичном клубе недовольны политикой президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Сообщалось, что приоритетной задачей "Реала" является присоединение к Английской премьер-лиге.
"Информация о желании нашего клуба перейти в чемпионат Англии является полностью ложной, абсурдной и невозможной. Её цель — внести смуту в повседневную жизнь команды", — говорится в пресс-релизе "Реала".
По данным каталонского издания, президента "Реала" Флорентино Переса разочаровала негативная реакция Тебаса на проект Европейской суперлиги. Также утверждалось, что глава мадридского клуба недоволен тем, что Ла Лига в начале августа объявила о передаче 10% своего бизнеса люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners на 50 лет за 2,7 миллиарда евро.
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