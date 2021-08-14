Мадридский "Реал" выступил с опровержением информации каталонской газеты Mundo Deportivo о желании выйти из Ла Лиги. Об этом сообщается на сайте клуба.

По информации Mundo Deportivo, в столичном клубе недовольны политикой президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Сообщалось, что приоритетной задачей "Реала" является присоединение к Английской премьер-лиге.

"Информация о желании нашего клуба перейти в чемпионат Англии является полностью ложной, абсурдной и невозможной. Её цель — внести смуту в повседневную жизнь команды", — говорится в пресс-релизе "Реала".