Россияне рассказали, какой вид спорта чаще всего выбирают летом

При этом сфера спортивных интересов граждан РФ впечатляет. Многие занимаются волейболом, футболом, а также отправляются в походы.

Аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта "ВсеИнструменты.ру" выяснили у россиян, где, как и с каким инвентарём они предпочитают заниматься спортом в летний период. Так, 85% респондентов чаще всего занимаются физкультурой на свежем воздухе. Отметим, что специалисты провели опрос 1734 россиян старше 18 лет из разных уголков страны.

41% участников исследования выбрали бег как предпочтительный вид летнего спорта и активного отдыха. На втором месте оказался велоспорт. Его назвали около трети респондентов (33%). А третьим по популярности стал баскетбол (19%).

Сфера спортивных интересов россиян впечатляет. Люди занимаются волейболом (17%), футболом (15%), пешим туризмом и походами (13%), плаванием в открытой воде (11%), а также бадминтоном (10%).

При этом более половины (54%) опрошенных летом тренируются в парках. На даче спорту уделяют внимание 17% респондентов. Чтобы окунуться в физкультуру с головой, 14% участников опроса специально выезжают за город и тренируются возле реки или в лесу. Такое же количество любителей спорта довольствуются упражнениями в домашних условиях.

Неприветливая погода из-за смены сезона охлаждает спортивный пыл фанатов уличной тренировки. Так, тех, кого смущают низкие температуры для спортивной жизни на улице, оказалось меньше (51%), нежели любителей физкультуры на свежем воздухе, не обращающих внимания на плохие погодные условия.