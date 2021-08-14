В Воронеже нашли ещё трёх человек, которые помогали пострадавшим после взрыва в автобусе в центре города. Об этом написал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

"Нашлись ещё люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь", — сообщил глава региона.

Гусев отметил, что Денис Щупка учился на эмчээсника и потому знал, как действовать в сложившейся ситуации. Вытаскивать пострадавших, подавать воду и перекладывать раненых в машину скорой помощи ему помогала Ольга Бажина.

"Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого", — добавил губернатор.