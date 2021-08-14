"Настоящие мужики": В Воронеже нашли ещё трёх человек, помогавших после взрыва в автобусе
Губернатор области отметил, что эти люди — герои. Скоро он встретится с ними для вручения наград.
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В Воронеже нашли ещё трёх человек, которые помогали пострадавшим после взрыва в автобусе в центре города. Об этом написал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.
"Нашлись ещё люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь", — сообщил глава региона.
Гусев отметил, что Денис Щупка учился на эмчээсника и потому знал, как действовать в сложившейся ситуации. Вытаскивать пострадавших, подавать воду и перекладывать раненых в машину скорой помощи ему помогала Ольга Бажина.
"Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого", — добавил губернатор.
Ранее Лайф публиковал интервью с жителем Воронежа Игорем Пахачевым, который помогал спасать пассажиров автобуса после взрыва. Он рассказал, что попал на место происшествия случайно — вместе с женой и двумя детьми они поехали в магазин, а на обратном пути решили зайти за кофе.
Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 22 человека пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СКР. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.
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