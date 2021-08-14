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"Настоящие мужики": В Воронеже нашли ещё трёх человек, помогавших после взрыва в автобусе

Губернатор области отметил, что эти люди — герои. Скоро он встретится с ними для вручения наград.

14 августа, 09:30
<p>Фото © <a href="https://rostransnadzor.gov.ru/Press-sluzhba/novosti-i-soby-tiya/document/70868" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ространснадзор</a></p>

Фото © Ространснадзор

В Воронеже нашли ещё трёх человек, которые помогали пострадавшим после взрыва в автобусе в центре города. Об этом написал губернатор области Александр Гусев в своём телеграм-канале.

"Нашлись ещё люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь", сообщил глава региона.

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Гусев отметил, что Денис Щупка учился на эмчээсника и потому знал, как действовать в сложившейся ситуации. Вытаскивать пострадавших, подавать воду и перекладывать раненых в машину скорой помощи ему помогала Ольга Бажина.

"Герои заслуживают свои награды. Скоро встречусь с ними для этого", добавил губернатор.

Ранее Лайф публиковал интервью с жителем Воронежа Игорем Пахачевым, который помогал спасать пассажиров автобуса после взрыва. Он рассказал, что попал на место происшествия случайно — вместе с женой и двумя детьми они поехали в магазин, а на обратном пути решили зайти за кофе.

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Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа напротив "Галереи Чижова" взорвался автобус. 22 человека пострадали, две женщины погибли. Уже известно, что транспортное средство не было оснащено газовым топливным оборудованием. Для расследования в регион направлены криминалисты из Москвы. Уголовное дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передано в центральный аппарат СКР. Семьи погибших получат материальную компенсацию в размере миллиона рублей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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