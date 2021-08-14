Головин может из-за травмы пропустить матч "Монако" против "Шахтёра" в Лиге чемпионов

"Головин получил сильный удар по верхней части бедра. Повреждение выглядит не очень хорошо. Сейчас нужно оценить, насколько серьёзна травма. Он очень важный игрок для нашей команды. Если его состояние не будет вызывать беспокойства, я выпущу его на поле в матче с "Шахтёром". Но рисковать здоровьем футболиста мы не будем", — сказал Ковач.