Головин может из-за травмы пропустить матч "Монако" против "Шахтёра" в Лиге чемпионов
Встреча состоится во вторник, 17 августа, на домашнем для клуба из княжества стадионе "Луи II".
Фото © ТАСС / picture alliance / Mandoga Media
Главный тренер "Монако" Нико Ковач заявил, что из-за травмы российский полузащитник команды Александр Головин может пропустить первый матч раунда квалификации Лиги чемпионов против донецкого "Шахтёра". Об этом сообщает издание Foot National.
Головин получил повреждение накануне в матче второго тура чемпионата Франции с "Лорьяном". Встреча завершилась поражением "Монако" со счётом 0:1.
"Головин получил сильный удар по верхней части бедра. Повреждение выглядит не очень хорошо. Сейчас нужно оценить, насколько серьёзна травма. Он очень важный игрок для нашей команды. Если его состояние не будет вызывать беспокойства, я выпущу его на поле в матче с "Шахтёром". Но рисковать здоровьем футболиста мы не будем", — сказал Ковач.
Первую игру против "Шахтёра" монегаски проведут на своём поле во вторник, 17 августа. Ответная встреча состоится 25 августа на Украине. Победитель двухматчевого противостояния сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
Головин принимал участие в обеих встречах против пражской "Спарты" в третьем отборочном раунде. В выездном матче он сделал результативную передачу, а в домашнем забил гол. Обе игры завершились в пользу "Монако" — 2:0 и 3:1.
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