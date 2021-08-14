Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Канаде

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Торонто победил Хуберта Хуркача из Польши. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу нашего спортсмена.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Медведев исполнил 23 эйса, допустил пять двойных ошибок, не сумев реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. При этом россиянин в первом сете отдал сопернику две свои подачи.

В полуфинале Медведев сыграет с американцем Джоном Изнером. Встреча состоится в ночь на воскресенье по московскому времени.