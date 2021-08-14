НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Канаде

Его следующим соперником будет американец Джон Изнер. Встреча состоится в ночь на воскресенье по московскому времени.

14 августа, 08:32
<p>Фото © ATP Tour</p>

Фото © ATP Tour

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Торонто победил Хуберта Хуркача из Польши. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) в пользу нашего спортсмена.

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Медведев исполнил 23 эйса, допустил пять двойных ошибок, не сумев реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. При этом россиянин в первом сете отдал сопернику две свои подачи.

В полуфинале Медведев сыграет с американцем Джоном Изнером. Встреча состоится в ночь на воскресенье по московскому времени.

МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом на ОИ

МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом на ОИ

Российский теннисист является второй ракеткой мира. В рейтинге АТР он уступает только сербу Новаку Джоковичу, который на турнире в Торонто не выступает.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Теннисистка Касаткина проиграла американке в финале турнира WTA

9 августа, 02:33

МОК отказался поддержать теннисиста Медведева в конфликте с чилийским журналистом на ОИ

29 июля, 20:52

Головин может из-за травмы пропустить матч "Монако" против "Шахтёра" в Лиге чемпионов

сегодня в 09:23

Первый новый город в Сибири по идее Шойгу построят на границе двух регионов

сегодня в 09:22

СМИ: "Реал" хочет выйти из чемпионата Испании и присоединиться к Английской премьер-лиге

сегодня в 09:00

Новости партнеров

Layer 1