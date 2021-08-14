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СМИ: "Реал" хочет выйти из чемпионата Испании и присоединиться к Английской премьер-лиге

Президента мадридского клуба Флорентино Переса разочаровала негативная реакция главы испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса на проект Европейской суперлиги.

14 августа, 09:00
<p>Фото © ФК "Реал"</p>

Фото © ФК "Реал"

Мадридский "Реал" уже в течение нескольких недель анализирует возможность выхода из чемпионата Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что в столичном клубе недовольны политикой президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Приоритетной задачей "Реала" является присоединение к Английской премьер-лиге. Также рассматривается возможность вступления в итальянскую Серию А и немецкую Бундеслигу.

Президента "Реала" Флорентино Переса разочаровала негативная реакция Хавьера Тебаса на проект Европейской суперлиги. Кроме того, глава мадридского клуба был недоволен тем, что Ла Лига в начале августа объявила о передаче 10% своего бизнеса люксембургскому инвестиционному фонду CVC Capital Partners на 50 лет за 2,7 миллиарда евро. По словам Переса, о сделке договорились за его спиной.

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"Реал" является 34-кратным чемпионом Испании по футболу. Этот показатель рекордный для страны. В минувшем сезоне команда выиграла серебряные медали, пропустив вперёд мадридский "Атлетико".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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