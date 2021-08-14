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В РПЛ в следующем сезоне могут отменить лимит на легионеров

По нынешним правилам в заявку команды на сезон можно внести не более восьми иностранных футболистов.

14 августа, 08:17
<p>Легионеры "Зенита" Вильмар Барриос, Малком, Вендел и Дуглас Сантос (слева направо). Фото © ФК "Зенит"</p>

Легионеры "Зенита" Вильмар Барриос, Малком, Вендел и Дуглас Сантос (слева направо). Фото © ФК "Зенит"

РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по реформированию российского футбола. Об этом сообщает Daily Storm.

Возможные реформы основаны на анализе голландской компании Hypercube. Среди прочих мер предлагается отменить лимит на легионеров, но предъявлять к новичкам из других стран определённые качественные требования. Также планируется ограничить зарплаты в командах 85% клубного бюджета.

"Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона", сообщил источник в одном из клубов РПЛ.

Сотрудничающая с РФС компания Hypercube призвала отменить лимит на легионеров в российском футболе

Сотрудничающая с РФС компания Hypercube призвала отменить лимит на легионеров в российском футболе

На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что является противником лимита на легионеров в РПЛ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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