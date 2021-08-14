В РПЛ в следующем сезоне могут отменить лимит на легионеров

По действующим правилам команда может включить в сезонную заявку не более восьми легионеров.

РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по реформированию российского футбола. Об этом сообщает Daily Storm.

Возможные реформы основаны на анализе голландской компании Hypercube. Среди прочих мер предлагается отменить лимит на легионеров, но предъявлять к новичкам из других стран определённые качественные требования. Также планируется ограничить зарплаты в командах 85% клубного бюджета.

"Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона", — сообщил источник в одном из клубов РПЛ.