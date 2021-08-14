В РПЛ в следующем сезоне могут отменить лимит на легионеров
По нынешним правилам в заявку команды на сезон можно внести не более восьми иностранных футболистов.
Легионеры "Зенита" Вильмар Барриос, Малком, Вендел и Дуглас Сантос (слева направо). Фото © ФК "Зенит"
РФС разослал клубам РПЛ письмо с предложениями по реформированию российского футбола. Об этом сообщает Daily Storm.
Возможные реформы основаны на анализе голландской компании Hypercube. Среди прочих мер предлагается отменить лимит на легионеров, но предъявлять к новичкам из других стран определённые качественные требования. Также планируется ограничить зарплаты в командах 85% клубного бюджета.
"Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона", — сообщил источник в одном из клубов РПЛ.
На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми игроков без паспорта РФ. При этом все они могут одновременно выйти на поле.
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