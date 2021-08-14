Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Шесть из 22 пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области были госпитализированы после аварии с различными травмами. Об этом Лайфу сообщил источник.







Так, у большинства пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, а также различные раны головы. Гид, которая ехала с группой туристов, получила открытый перелом правой голени. Отмечается, что тяжёлых пациентов среди пассажиров нет.

Остальных пострадавших разместили в пункте временного размещения "Успех" вместе с медперсоналом, обеспечив бинтами. Всем предоставили воду и продукты.