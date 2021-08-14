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Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

У большинства из них травмы головы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Тяжёлых пациентов нет.

14 августа, 09:25
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Шесть из 22 пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области были госпитализированы после аварии с различными травмами. Об этом Лайфу сообщил источник.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Так, у большинства пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, а также различные раны головы. Гид, которая ехала с группой туристов, получила открытый перелом правой голени. Отмечается, что тяжёлых пациентов среди пассажиров нет.

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Остальных пострадавших разместили в пункте временного размещения "Успех" вместе с медперсоналом, обеспечив бинтами. Всем предоставили воду и продукты.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП во Владимирской области. Экскурсионный автобус, который двигался со стороны Ярославля в Москву, влетел в грузовик. Инцидент произошёл на 97-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Александровском районе.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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