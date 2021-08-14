Под Владимиром экскурсионный автобус влетел в грузовик, 22 человека пострадали

Во Владимирской области экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону. Отмечается, что инцидент произошёл на 97-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Александровском районе около 3 часов 15 минут.







"По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом "Тонар" под управлением 37-летнего водителя", — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, в салоне автобуса находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. Из 22 пострадавших 16 потребовалась госпитализация, ещё шести медицинскую помощь оказали на месте. Погибших в результате ДТП, к счастью, нет.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.