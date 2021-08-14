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Под Владимиром экскурсионный автобус влетел в грузовик, 22 человека пострадали

По данным правоохранителей, 16 человек были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

14 августа, 07:18
<p>Фото © УМВД России по Владимирской области</p>

Фото © УМВД России по Владимирской области

Во Владимирской области экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 22 человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону. Отмечается, что инцидент произошёл на 97-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Александровском районе около 3 часов 15 минут.

  • Фото © УМВД России по Владимирской области
    Фото © УМВД России по Владимирской области
  • Фото © УМВД России по Владимирской области
    Фото © УМВД России по Владимирской области
  • Фото © УМВД России по Владимирской области
    Фото © УМВД России по Владимирской области

Фото © УМВД России по Владимирской области

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"По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом "Тонар" под управлением 37-летнего водителя", — отмечается в сообщении.

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По данным правоохранителей, в салоне автобуса находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. Из 22 пострадавших 16 потребовалась госпитализация, ещё шести медицинскую помощь оказали на месте. Погибших в результате ДТП, к счастью, нет.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Ранее Лайф рассказывал о жуткой аварии в Москве, которая произошла на улице Миклухо-Маклая. Автомобиль "Шкода" влетел в остановку с людьми. Ранее сообщалось, что водитель за рулём иномарки оказался пьян. В результате медосвидетельствования у мужчины обнаружили более одного промилле алкоголя, что является достаточно сильным опьянением.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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