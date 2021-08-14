МВД: Почти 99 тысячам иностранцев за полгода запретили въезд в Россию

Решение о запрете въезда в Россию за первое полугодие текущего года принято в отношении почти 99 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешён въезд в Россию почти 99 тысячам лиц", — проинформировали в ведомстве.

Агентство уточняет, что по действующему законодательству иностранному гражданину запрещается въезд в нашу страну, если это необходимо "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности" государства, общественного порядка и защиты здоровья населения. Кроме того, такое решение принимается, если в отношении иностранца было вынесено решение о депортации и выдворении, если у него имеется неснятая или непогашенная судимость, если он неоднократно в течение одного года привлекался к административной ответственности или уклонился от уплаты налога или штрафа.