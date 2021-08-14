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МВД: Почти 99 тысячам иностранцев за полгода запретили въезд в Россию

В чёрном списке оказался и экс-посол Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияр Вагабзаде, который оскорбительно высказался в адрес всех россиян.

14 августа, 06:32

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Решение о запрете въезда в Россию за первое полугодие текущего года принято в отношении почти 99 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

"В первом полугодии 2021 года по различным основаниям не разрешён въезд в Россию почти 99 тысячам лиц", — проинформировали в ведомстве.

Агентство уточняет, что по действующему законодательству иностранному гражданину запрещается въезд в нашу страну, если это необходимо "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности" государства, общественного порядка и защиты здоровья населения. Кроме того, такое решение принимается, если в отношении иностранца было вынесено решение о депортации и выдворении, если у него имеется неснятая или непогашенная судимость, если он неоднократно в течение одного года привлекался к административной ответственности или уклонился от уплаты налога или штрафа.

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Ранее Лайф писал, что экс-послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде запретили въезд в Россию на 50 лет. Такое решение МВД приняло в связи с его оскорбительными высказываниями в адрес россиян. А учитывая пенсионный возраст бывшего дипломата, речь идёт о пожизненном запрете на посещение России.

А в Госдуме ранее предложили запрещать въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. В нижней палате задумались над данным вопросом после нападения в Бишкеке на продавщицу, общавшуюся с покупателями по-русски. Кроме того, российские депутаты решили обратиться к председателю киргизского парламента с просьбой взять ситуацию с нападением на продавщицу на личный контроль.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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