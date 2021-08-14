Празднование юбилея 44-го президента США Барака Обамы спровоцировало вспышку коронавируса на острове Мартас-Винъярд, популярном среди голливудских звёзд и политиков. Об этом сообщает газета Metro. Остров расположен на юго-востоке штата Массачусетс, и после проведения грандиозной вечеринки уровень заболеваемости именно в этих местах побил антирекорд апреля: положительный тест сдали 63 человека. Сейчас медики и власти восстанавливают цепочку контактов. Предварительно, выходит, что все заразившиеся либо сами присутствовали на празднике экс-президента, либо были заняты в подготовке торжества, либо контактировали с теми, кто поздравлял Обаму с юбилеем.

Ранее Лайф уже сообщал, что трёхдневное празднование 60-летия экс-президента на острове Мартас-Винъярд вызвало в обществе скандал. Обаму критиковали в прессе за то, что многие гости торжества не соблюдали коронавирусные ограничения, в частности не носили защитные маски. Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолётами. Дороги в целях безопасности гостей были перекрыты, что вызвало сильное недовольство местных жителей.