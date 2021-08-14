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"Обама-штамм": Вечеринка по случаю юбилея Обамы вызвала вспышку коронавируса среди гостей

Больше 60 человек сдали положительные тесты на "звёздном острове" Мартас-Винъярд. Это максимум с апреля.

14 августа, 06:07

Фото © Kremlin.ru

Празднование юбилея 44-го президента США Барака Обамы спровоцировало вспышку коронавируса на острове Мартас-Винъярд, популярном среди голливудских звёзд и политиков. Об этом сообщает газета Metro. Остров расположен на юго-востоке штата Массачусетс, и после проведения грандиозной вечеринки уровень заболеваемости именно в этих местах побил антирекорд апреля: положительный тест сдали 63 человека. Сейчас медики и власти восстанавливают цепочку контактов. Предварительно, выходит, что все заразившиеся либо сами присутствовали на празднике экс-президента, либо были заняты в подготовке торжества, либо контактировали с теми, кто поздравлял Обаму с юбилеем.

Ранее Лайф уже сообщал, что трёхдневное празднование 60-летия экс-президента на острове Мартас-Винъярд вызвало в обществе скандал. Обаму критиковали в прессе за то, что многие гости торжества не соблюдали коронавирусные ограничения, в частности не носили защитные маски. Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолётами. Дороги в целях безопасности гостей были перекрыты, что вызвало сильное недовольство местных жителей.

В США возмутились грандиозным празднованием юбилея Обамы во время пандемии

В США возмутились грандиозным празднованием юбилея Обамы во время пандемии

Кстати, до скандала представители Обамы сообщали, что он, напротив, решил сократить число гостей. Мол, изначально бывший президент Соединённых Штатов намеревался пригласить в особняк порядка 500 человек, однако ему пришлось значительно сократить их количество на фоне критики в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса. В результате, как заверили представители Обамы, мероприятие посетили только семья и близкие люди именинника. Среди "близких" оказалось немало звёзд: Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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