"Обама-штамм": Вечеринка по случаю юбилея Обамы вызвала вспышку коронавируса среди гостей
Больше 60 человек сдали положительные тесты на "звёздном острове" Мартас-Винъярд. Это максимум с апреля.
Фото © Kremlin.ru
Празднование юбилея 44-го президента США Барака Обамы спровоцировало вспышку коронавируса на острове Мартас-Винъярд, популярном среди голливудских звёзд и политиков. Об этом сообщает газета Metro. Остров расположен на юго-востоке штата Массачусетс, и после проведения грандиозной вечеринки уровень заболеваемости именно в этих местах побил антирекорд апреля: положительный тест сдали 63 человека. Сейчас медики и власти восстанавливают цепочку контактов. Предварительно, выходит, что все заразившиеся либо сами присутствовали на празднике экс-президента, либо были заняты в подготовке торжества, либо контактировали с теми, кто поздравлял Обаму с юбилеем.
Ранее Лайф уже сообщал, что трёхдневное празднование 60-летия экс-президента на острове Мартас-Винъярд вызвало в обществе скандал. Обаму критиковали в прессе за то, что многие гости торжества не соблюдали коронавирусные ограничения, в частности не носили защитные маски. Кроме того, собравшихся на праздник доставляли на остров исключительно частными самолётами. Дороги в целях безопасности гостей были перекрыты, что вызвало сильное недовольство местных жителей.
Кстати, до скандала представители Обамы сообщали, что он, напротив, решил сократить число гостей. Мол, изначально бывший президент Соединённых Штатов намеревался пригласить в особняк порядка 500 человек, однако ему пришлось значительно сократить их количество на фоне критики в связи с распространением "индийского" штамма коронавируса. В результате, как заверили представители Обамы, мероприятие посетили только семья и близкие люди именинника. Среди "близких" оказалось немало звёзд: Jay-Z, Бейонсе, Крисси Тейген и Джон Ледженд.
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