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В Сибири дорогу засыпало арбузами после мощного удара легковушки в фуру

Погиб один водитель. Опрокинувшийся грузовик полностью перекрыл дорогу, объехать его можно было только по обочине.

14 августа, 05:04
<p>Фото © ГИБДД по Новосибирской области</p>

Фото © ГИБДД по Новосибирской области

В Убинском районе Новосибирской области автомобиль Lifan столкнулся с грузовиком. Погиб мужчина-водитель легковушки, его пассажирка была доставлена в больницу.

"Около 05:40 (01.40 по МСК) мужчина (на вид около 50 лет), управляя автомобилем Lifan, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Новосибирска в направлении Омска, на 1241-м километре выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo, — приводит слова начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова сайт NGS.RU.

Движение по трассе оказалось перекрыто из-за разбросанных по дороге арбузов, так как от мощного удара легкового автомобиля грузовик опрокинулся и лёг поперёк трассы.

В центре Москвы столкнулись три грузовика и две легковушки

В центре Москвы столкнулись три грузовика и две легковушки

А ранее четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Новой Москве. Все жертвы аварии находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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