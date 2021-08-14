В Сибири дорогу засыпало арбузами после мощного удара легковушки в фуру
Погиб один водитель. Опрокинувшийся грузовик полностью перекрыл дорогу, объехать его можно было только по обочине.
Фото © ГИБДД по Новосибирской области
В Убинском районе Новосибирской области автомобиль Lifan столкнулся с грузовиком. Погиб мужчина-водитель легковушки, его пассажирка была доставлена в больницу.
"Около 05:40 (01.40 по МСК) мужчина (на вид около 50 лет), управляя автомобилем Lifan, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Новосибирска в направлении Омска, на 1241-м километре выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым Volvo, — приводит слова начальника отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергея Страдымова сайт NGS.RU.
Движение по трассе оказалось перекрыто из-за разбросанных по дороге арбузов, так как от мощного удара легкового автомобиля грузовик опрокинулся и лёг поперёк трассы.
А ранее четыре человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Новой Москве. Все жертвы аварии находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.
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