Экс-депутат Рады предупредил о возможном снятии санкций с России из-за Киева

В эфире телеканала "Наш" он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не внёс в конституцию вопрос о децентрализации власти в стране, не добился принятия закона об особом статусе Донбасса, как и закона об амнистии. Меж тем санкции Европы, введённые против России из-за Украины, больно бьют по европейскому бизнесу, он теряет "десятки миллиардов".

"Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть — бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнём поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать", — говорит Мураев.