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Экс-депутат Рады предупредил о возможном снятии санкций с России из-за Киева

По мнению Евгения Мураева, у европейского бизнеса назревает вопрос, почему он должен платить из своего кармана за Украину.

14 августа, 04:44
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бездействие властей Украины в вопросе выполнения Минских соглашений может привести к снятию Европой санкций против России. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире телеканала "Наш" он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не внёс в конституцию вопрос о децентрализации власти в стране, не добился принятия закона об особом статусе Донбасса, как и закона об амнистии. Меж тем санкции Европы, введённые против России из-за Украины, больно бьют по европейскому бизнесу, он теряет "десятки миллиардов".

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"Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию Меркель, должны нести убытки, а их власть — бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: "Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнём поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать", — говорит Мураев.

А ранее этот бывший украинский парламентарий рассказал, как Зеленский обманул народ. По мнению Мураева, тот сейчас "мигрирует" к идеологии, на которую опирался его предшественник — Пётр Порошенко.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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