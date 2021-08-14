Выросли расходы россиян на таблетки для похудения

Невероятный рост спроса на средства для снижения и коррекции веса отметили в фарминдустрии в 2021 году. В январе-июне продажи препаратов этой группы в аптеках увеличились на 17% — до 2,8 миллиарда рублей, пишет "Коммерсант". При этом ажиотаж происходит не в сезон, а вопреки ему. Эксперты связывают такое паломничество за красивой фигурой с выходом из режима самоизоляции.

В сервисе "Здравсити" покупки лекарственных средств и БАДов для снижения веса в денежном выражении выросли на 112%, рассказал газете коммерческий директор ЦВ "Протек" Борис Попов. В "36,6" также отметили рост продаж препаратов для похудения в первой половине года. Как отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, обычно спрос взлетает к концу первого полугодия в связи с началом летнего сезона и периодом отпусков. При этом уточняется, что средняя цена за год выросла более чем на 8%, но россияне готовы платить в среднем по 2,6 тысячи рублей за упаковку. Наиболее популярными оказались препараты, усиливающие чувство насыщения, — на их долю приходится 75%.

Участники рынка и эксперты не рассчитывают, что тренд станет долгосрочным. По прогнозам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, стоит ждать стабилизации спроса в перспективе пары лет: продажи могут быть выше уровня 2019 года, но повторения текущей динамики уже не будет.