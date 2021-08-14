Наводнение в Анапе. Видео © Соцсети

В курортной Анапе в пункты временного размещения направлено 458 человек. Их пришлось эвакуировать из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сёл. Об этом сообщили в местной администрации.

"Люди временно размещены из ДОЛ "Огонёк", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо", частных домовладений посёлка Виноградного", — говорится в сообщении на сайте муниципального образования.