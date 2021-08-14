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Вывозят из пансионатов и санаториев: В Анапе из-за наводнения эвакуировали почти 500 человек

Помимо этого курортного города режим чрезвычайной ситуации введён ещё в пяти муниципалитетах края.

14 августа, 03:35

Наводнение в Анапе. Видео © Соцсети

В курортной Анапе в пункты временного размещения направлено 458 человек. Их пришлось эвакуировать из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сёл. Об этом сообщили в местной администрации.

"Люди временно размещены из ДОЛ "Огонёк", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо", частных домовладений посёлка Виноградного", — говорится в сообщении на сайте муниципального образования.

Люди размещены в семи пунктах. Туда могут направить ещё 350 человек. Уже ищут дополнительные места на случай, если ситуация ухудшится.

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Лайф рассказывал, что 13 августа в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых ливней. Воду уже откачивали с десятков придомовых участков, из двух детсадов. Особый режим введён ещё в пяти муниципалитетах края.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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