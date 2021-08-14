Вывозят из пансионатов и санаториев: В Анапе из-за наводнения эвакуировали почти 500 человек
Помимо этого курортного города режим чрезвычайной ситуации введён ещё в пяти муниципалитетах края.
Наводнение в Анапе. Видео © Соцсети
В курортной Анапе в пункты временного размещения направлено 458 человек. Их пришлось эвакуировать из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сёл. Об этом сообщили в местной администрации.
"Люди временно размещены из ДОЛ "Огонёк", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо", частных домовладений посёлка Виноградного", — говорится в сообщении на сайте муниципального образования.
Люди размещены в семи пунктах. Туда могут направить ещё 350 человек. Уже ищут дополнительные места на случай, если ситуация ухудшится.
Лайф рассказывал, что 13 августа в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за прогнозируемых ливней. Воду уже откачивали с десятков придомовых участков, из двух детсадов. Особый режим введён ещё в пяти муниципалитетах края.
Комментариев: 0