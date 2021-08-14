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В России задумали создать робота ПВО

Предполагается, что их можно будет использовать в полностью автоматизированном режиме для усиления войсковой противовоздушной обороны.

14 августа, 02:54
<p>Фото © ТАСС / Вадим Савицкий</p>

Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

На базе ударного робототехнического комплекса "Уран-9" хотят создать робота противовоздушной обороны (ПВО). Как говорят в оборонно-промышленном комплексе, в качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы зенитные ракеты "Игла-С" или "Верба".

Как пишут РИА "Новости", подобные роботы могут использоваться том числе в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войсковой ПВО, в частности, в мотострелковых и танковых подразделениях. Они смогут поражать цели, которые летят на малых и предельно малых высотах.

В России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм"

В России началась разработка опытных образцов боевого робота "Штурм"

Ранее Лайф сообщал, что роботизированный многофункциональный боевой "Уран-9" принят на вооружение армией России в январе 2019 года. Это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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