В России задумали создать робота ПВО

На базе ударного робототехнического комплекса "Уран-9" хотят создать робота противовоздушной обороны (ПВО). Как говорят в оборонно-промышленном комплексе, в качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы зенитные ракеты "Игла-С" или "Верба".

Как пишут РИА "Новости", подобные роботы могут использоваться том числе в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войсковой ПВО, в частности, в мотострелковых и танковых подразделениях. Они смогут поражать цели, которые летят на малых и предельно малых высотах.