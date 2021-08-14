В Японии решили досрочно повысить военные расходы
В Токио обеспокоены ростом мощи китайской армии, а также действиями России на приграничных островах.
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Правительство Японии собирается досрочно пересмотреть пятилетний оборонный план, рассчитанный до 2023 года. Это делается для того, чтобы увеличить расходы на оборону.
Как пишет агентство Киодо, наращивать оборонный бюджет Япония хочет из-за увеличения военной мощи Китая. Страна намерена подготовиться к возможному обострению ситуации в регионе, в частности в Тайваньском проливе.
Документ может быть обновлён в течение текущего года. Предварительная договорённость об этом была достигнута в августе между премьер-министром Ёсихидэ Сугой и главой оборонного ведомства Нобуо Киси. Сейчас Япония тратит на оборону около 27,47 трлн иен (250 млрд долларов). Дополнительные средства, как пишет "Киодо", будут потрачены на закупку новой техники, включая истребители F-35, транспортные корабли для нужд Сил самообороны и беспилотные подводные аппараты.
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