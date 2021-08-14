В Японии решили досрочно повысить военные расходы

Правительство Японии собирается досрочно пересмотреть пятилетний оборонный план, рассчитанный до 2023 года. Это делается для того, чтобы увеличить расходы на оборону.

Документ может быть обновлён в течение текущего года. Предварительная договорённость об этом была достигнута в августе между премьер-министром Ёсихидэ Сугой и главой оборонного ведомства Нобуо Киси. Сейчас Япония тратит на оборону около 27,47 трлн иен (250 млрд долларов). Дополнительные средства, как пишет "Киодо", будут потрачены на закупку новой техники, включая истребители F-35, транспортные корабли для нужд Сил самообороны и беспилотные подводные аппараты.