Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил газ и пепел

Камчатский вулкан Шивелуч, из-за которого ввели оранжевый уровень опасности, продолжает проявлять активность. Группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщает, что он выбросил парогазовый столб с примесью пепла на высоту до трёх километров над уровнем моря.

"Продолжается рост лавового купола, сильная фумарольная деятельность, и этот процесс сопровождает раскаление лавового купола и горячих лавин. По спутниковым данным, парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, вместе с шлейфом ресуспендированного пепла с южного фланга вулкана простирается на 50 километров к востоку от вулкана", — говорится в сообщении дежурного от 14 августа.

Учёные предостерегают от походов на вулкан, "поскольку могут быть пирокластические потоки, их скорость очень высокая и от них не так просто уйти", однако отмечают, что опасности для населённых пунктов, ближайший из которых в 45 километрах, вулкан не несёт. Хотя вкупе с задымлением из-за пожаров в Якутии видимость затруднённая.

"У нас из-за пожаров в Якутии дым идёт вовсю и очень плохая видимость, всё в кошмарной дымке. Но вулкан продолжает извергаться, в кратере идёт выжимание вязкой лавы, которая скатывается по склонам активного купола к подножию. Ночью можно наблюдать раскалённые лавины", — рассказал "Интерфаксу" сотрудник Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Юрий Демянчук.