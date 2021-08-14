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Диетологи рассказали о полезных свойствах "вредных" продуктов

Кофе, мороженое и сало на самом деле не так уж опасны для здоровья, как об этом часто говорят.

14 августа, 04:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

К прибавке веса и проблемам со здоровьем приводит не конкретный продукт, а его количество и калорийность рациона в течение дня. Как подчёркивают специалисты, в умеренных объёмах могут употребляться любые продукты.

Как пишет агентство "Прайм", такой популярный "вредный" продукт, как кофе, является источником антиоксидантов. Определённые его дозы могут даже снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. А вот сливочное масло благодаря своему составу является источником жирорастворимых витаминов, но употреблять масло лучше в небольшом количестве. Похожими свойствами обладает и сало: в нём тоже есть такие витамины, микроэлементы, однако оно очень калорийное.

"Ограниченное потребление такого продукта не является катастрофой, если не выходит за рамки потребляемых в сутки подобных жиров и холестерина", — говорит врач-эндокринолог, диетолог Елена Маслова.

Эксперты считают, что не так уж вредно и мороженое. Оно богато белком, различными витаминами и минералами. Также оно увеличивает уровень серотонина, который более известен как гормон счастья. Однако стоит отдавать предпочтение натуральному мороженому с минимальным количеством искусственных добавок. Не особо вредны и макароны. Главное, правильно их приготовить.

"Это означает, что макаронные изделия дольше перевариваются и способствуют более длительному ощущению сытости", — уточняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

Эксперты подытожили, что не стоит забывать, что даже от самого полезного продукта в избытке можно получить побочные негативные эффекты. Необходимо быть умеренным, активным, питаться сбалансированно.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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