В Москве запущена система мониторинга такси

Для снижения числа аварий в Москве и Московской области запущена система мониторинга "Аналитика работы такси". Теперь водители обязаны регистрироваться в разработанной городскими властями системе и регулярно передавать городу данные о своём состоянии и техосмотре автомобиля. Нововведение призвано также исключить несанкционированную работу самозванцев, ездящих по чужим документам или без них.

"По многочисленным просьбам бизнеса система мониторинга такси будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов именно у зарегистрированных водителей", — сообщили в столичном Дептрансе.

Там отметили, что система необходима для защиты водителей от переутомления и переработок: каждый водитель может работать 40 часов в неделю. Количество рабочих часов в день устанавливает работодатель по согласованию с водителем, но не более 12. Подчёркивается, что никакие сведения о пассажирах не собираются.