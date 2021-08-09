Революция в московском такси: Что ждёт пассажиров после введения системы мониторинга В Москве и области начала работать электронная система мониторинга такси. Как нововведения отразятся на жизни горожан, разбирался Лайф. 8 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС АРТ) в тестовом режиме уже работает несколько месяцев. Механизм её построен на том, что у каждого водителя такси — вне зависимости от того, управляет он машиной автопарка или использует собственный автомобиль — должен быть индивидуальный цифровой профиль (ID). Для этого ему надо зарегистрироваться на портале госуслуг.

Система будет учитывать данные о медосмотрах и путевых листах, а также о техосмотрах автомобиля. Кроме того, КИС АРТ будет фиксировать рейтинг шофёров по отзывам пассажиров, количество ДТП на счету водителя, а также информацию о наличии полиса ОСАГО и действующего водительского удостоверения. Система также рассчитана на то, чтобы не допускать переработки свыше 40 часов в неделю, и будет фиксировать, где в данный момент находится конкретная машина.

Заказчик этой системы — Департамент транспорта города Москвы. Внедрение КИС АРТ должно привести к снижению числа нелегалов, фальшивых документов, нарушений со стороны водителей и дополнительно обезопасит пассажиров.

Само собой, не всем таксистам такое нравится. Особенно мигрантам, многие из которых работают в столичном регионе по сомнительным документам. Чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, нужны легальные документы, в том числе СНИЛС.

— Меня не устраивает, что, по новым правилам, количество рабочих часов должно быть ограниченным, поэтому я не в восторге от новаций, — поделился водитель "Яндекс.Такси" Роман Широков. — Я работаю на собственной машине, которую купил в кредит, и если через восемь часов, проведённых за рулём, мне будет блокироваться допуск к заказам, то я не смогу зарабатывать достаточно для того, чтобы гасить кредитные платежи и приносить ещё что-то для своей семьи. Значит, мне придётся либо попытаться повысить цену за извоз, либо вовсе отказаться от такой работы.

На самом деле как раз проблема переработок водителей такси является основным источником аварийности с участием данных машин, считают эксперты. Эти данные подтверждаются и цифрами статистики. Согласно официальной информации Дептранса Москвы, только за шесть месяцев нынешнего года произошло 794 аварии с участием таксомоторов. В ряде случаев шофёры такси допустили аварии по причине своей хронической усталости.

— Если новая система Дептранса действительно поможет снизить аварийность, то для граждан-пользователей это плюс, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — А если при этом не вырастут цены на услуги, то это плюс в квадрате.

По его словам, пока не ясно, каким образом контролирующие органы заставят всех водителей такси пройти регистрацию в новой системе.

— Если это будет сделано через обязанность агрегаторов изменить условия действующих соглашений, то могут возникнуть споры юридического характера. Например, водитель вполне может подать в суд, если его просто отключат от системы, передающей ему заказы, — это будет нарушение существенных условий договора, — пояснил Инютин.

Фото © Shutterstock

На запрос Лайфа о том, как введение системы повлияет на работу такси, из всех агрегаторов ответил только самый крупный — "Яндекс.Такси".

— Власти Москвы хотят знать, кто находится за рулём автомобилей такси, и основная коммуникация города сейчас направлена на таксопарки и водителей, которые в них работают, — отметили в пресс-службе. — Мы со своей стороны информируем партнёров о том, что такое КИС АРТ и как зарегистрироваться в системе таксопаркам и водителям, выполняющим заказы в Москве и Московской области.

Правда, на самый важный для простых граждан вопрос — о возможном подорожании услуг такси — агрегатор пока не ответил. Если верить таксистам, которые утверждают, что за свои информационные услуги "Яндекс" получает до 40 процентов с каждой поездки, то теоретически он может снизить свою маржу и оставить цены на нынешнем уровне.

Однако тех, кто часто пользуется услугами платного извоза, интересует не только цена поездки, но и её безопасность. Большинство пассажиров хотят быть уверенными, что их обслуживает водитель с достаточным опытом и на исправной машине. И вот тут некоторую ясность вносят сами водители такси.

Фото © Shutterstock

— На мой взгляд, система устраняет действующую до сих пор странную практику, когда лицензию на извоз можно оформить на машину, а не на водителя. Поэтому и получается, что за рулём такси в итоге может оказаться кто угодно, — считает Игорь Макарчук, водитель "Яндекс.Такси". — Я думаю, что нововведение в основном негативно скажется на тех, кто работает в сфере тарифа "Эконом". Там немало приезжих, которые думают только о том, чтобы любыми средствами за меньшее время заработать как можно больше. Такие водители по 16–18 часов проводят за рулём и совсем не тратятся на оформление необходимых документов, а иногда просто их подделывают или покупают по дешёвке липу.

Как отметил Игорь Макарчук, в тарифах "Эконом+" и "Комфорт" уже сейчас требования к водителям строже, да и заработки там повыше, поэтому случайных людей меньше. Скорее всего, после реформы в столичном такси произойдёт отток "серых" водителей. Это может вызвать повышение спроса и цен. Однако, по его мнению, к сентябрю стоимость поездок вернётся к действующим ставкам. К тому же место мигрантов могут занять водители-россияне из регионов.

Ещё 10 лет назад в многомиллионной Москве, чтобы добраться из одной точки города в другую, только 45 тысяч человек в сутки использовали такси, а в 2021 году в столице ежедневно совершается более миллиона поездок. И только за 2020 (кризисный) год в Дептрансе Москвы выдали более 23 тысяч разрешений (лицензий) на работу по перевозке пассажиров, так что говорить о снижении спроса в области такси-извоза пока не приходится.

Авторы Максим Греков