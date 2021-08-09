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Революция в московском такси: Что ждёт пассажиров после введения системы мониторинга

В Москве и области начала работать электронная система мониторинга такси. Как нововведения отразятся на жизни горожан, разбирался Лайф.

8 августа, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС АРТ) в тестовом режиме уже работает несколько месяцев. Механизм её построен на том, что у каждого водителя такси — вне зависимости от того, управляет он машиной автопарка или использует собственный автомобиль — должен быть индивидуальный цифровой профиль (ID). Для этого ему надо зарегистрироваться на портале госуслуг.

Система будет учитывать данные о медосмотрах и путевых листах, а также о техосмотрах автомобиля. Кроме того, КИС АРТ будет фиксировать рейтинг шофёров по отзывам пассажиров, количество ДТП на счету водителя, а также информацию о наличии полиса ОСАГО и действующего водительского удостоверения. Система также рассчитана на то, чтобы не допускать переработки свыше 40 часов в неделю, и будет фиксировать, где в данный момент находится конкретная машина.

Заказчик этой системы — Департамент транспорта города Москвы. Внедрение КИС АРТ должно привести к снижению числа нелегалов, фальшивых документов, нарушений со стороны водителей и дополнительно обезопасит пассажиров.

Само собой, не всем таксистам такое нравится. Особенно мигрантам, многие из которых работают в столичном регионе по сомнительным документам. Чтобы зарегистрироваться на портале госуслуг, нужны легальные документы, в том числе СНИЛС.

Меня не устраивает, что, по новым правилам, количество рабочих часов должно быть ограниченным, поэтому я не в восторге от новаций, — поделился водитель "Яндекс.Такси" Роман Широков. — Я работаю на собственной машине, которую купил в кредит, и если через восемь часов, проведённых за рулём, мне будет блокироваться допуск к заказам, то я не смогу зарабатывать достаточно для того, чтобы гасить кредитные платежи и приносить ещё что-то для своей семьи. Значит, мне придётся либо попытаться повысить цену за извоз, либо вовсе отказаться от такой работы.

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На самом деле как раз проблема переработок водителей такси является основным источником аварийности с участием данных машин, считают эксперты. Эти данные подтверждаются и цифрами статистики. Согласно официальной информации Дептранса Москвы, только за шесть месяцев нынешнего года произошло 794 аварии с участием таксомоторов. В ряде случаев шофёры такси допустили аварии по причине своей хронической усталости.

Если новая система Дептранса действительно поможет снизить аварийность, то для граждан-пользователей это плюс, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — А если при этом не вырастут цены на услуги, то это плюс в квадрате.

По его словам, пока не ясно, каким образом контролирующие органы заставят всех водителей такси пройти регистрацию в новой системе.

Если это будет сделано через обязанность агрегаторов изменить условия действующих соглашений, то могут возникнуть споры юридического характера. Например, водитель вполне может подать в суд, если его просто отключат от системы, передающей ему заказы, — это будет нарушение существенных условий договора, — пояснил Инютин.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

На запрос Лайфа о том, как введение системы повлияет на работу такси, из всех агрегаторов ответил только самый крупный — "Яндекс.Такси".

Власти Москвы хотят знать, кто находится за рулём автомобилей такси, и основная коммуникация города сейчас направлена на таксопарки и водителей, которые в них работают, — отметили в пресс-службе. — Мы со своей стороны информируем партнёров о том, что такое КИС АРТ и как зарегистрироваться в системе таксопаркам и водителям, выполняющим заказы в Москве и Московской области.

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Правда, на самый важный для простых граждан вопрос — о возможном подорожании услуг такси — агрегатор пока не ответил. Если верить таксистам, которые утверждают, что за свои информационные услуги "Яндекс" получает до 40 процентов с каждой поездки, то теоретически он может снизить свою маржу и оставить цены на нынешнем уровне.

Однако тех, кто часто пользуется услугами платного извоза, интересует не только цена поездки, но и её безопасность. Большинство пассажиров хотят быть уверенными, что их обслуживает водитель с достаточным опытом и на исправной машине. И вот тут некоторую ясность вносят сами водители такси.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

На мой взгляд, система устраняет действующую до сих пор странную практику, когда лицензию на извоз можно оформить на машину, а не на водителя. Поэтому и получается, что за рулём такси в итоге может оказаться кто угодно, — считает Игорь Макарчук, водитель "Яндекс.Такси". Я думаю, что нововведение в основном негативно скажется на тех, кто работает в сфере тарифа "Эконом". Там немало приезжих, которые думают только о том, чтобы любыми средствами за меньшее время заработать как можно больше. Такие водители по 16–18 часов проводят за рулём и совсем не тратятся на оформление необходимых документов, а иногда просто их подделывают или покупают по дешёвке липу.

Как отметил Игорь Макарчук, в тарифах "Эконом+" и "Комфорт" уже сейчас требования к водителям строже, да и заработки там повыше, поэтому случайных людей меньше. Скорее всего, после реформы в столичном такси произойдёт отток "серых" водителей. Это может вызвать повышение спроса и цен. Однако, по его мнению, к сентябрю стоимость поездок вернётся к действующим ставкам. К тому же место мигрантов могут занять водители-россияне из регионов.

Ещё 10 лет назад в многомиллионной Москве, чтобы добраться из одной точки города в другую, только 45 тысяч человек в сутки использовали такси, а в 2021 году в столице ежедневно совершается более миллиона поездок. И только за 2020 (кризисный) год в Дептрансе Москвы выдали более 23 тысяч разрешений (лицензий) на работу по перевозке пассажиров, так что говорить о снижении спроса в области такси-извоза пока не приходится.

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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