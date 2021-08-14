Экологи предупредили об опасности популярной упаковки для продуктов

Упаковка из полистирола, в том числе вспененного, опасна для здоровья. Об этом заявили в Российском экологическом операторе (РЭО). Там отметили,что упаковка всех товаров должна производиться по ГОСТам. Однако эти ГОСТы не учитывают состав материала.

"Например, полистирол (ПС, PS), из которого делают одноразовую посуду, вспененные лотки/подложки, вспененные боксы, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Производители часто его выбирают из-за дешевизны. Но это токсичный и вредный пластик. Отдельно остановимся на вспененном полистироле. Он ещё опаснее из-за технологии производства, когда полимеризация происходит не до конца, а только на 97−98%", — приводит РИА "Новости" заявление РЭО.

Опасен полистирол и тем, что при его разложении выделяются канцерогенные вещества. Процесс разложения происходит под влиянием света, механических и ионизирующих воздействий, воды, озона, кислорода и особенно под влиянием тепла. Как итог — его нельзя нагревать, нельзя в нём хранить жирную пищу.