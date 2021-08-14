Армения заявила об обстрелах границы со стороны Азербайджана
По версии Минобороны республики, огонь вёлся из стрелкового вооружения, тяжёлое не применялось.
Фото © Минобороны Армении
Вооружённые силы Азербайджана обстреляли территорию Армении на Гехаркуникском участке границы. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.
"13 августа с 22:00 до 22:40 (21:00 – 21:40 мск) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на Гехаркуникском участке армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, армянские военные подавили огонь. В Минобороны подчёркивают, что в целом ситуация на границе относительно стабильная.
Напомним, что ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить вдоль границы Армении и Азербайджана наблюдателей ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он также обвинил Баку в продолжении агрессивной риторики и игнорировании всех предложений международного сообщества по урегулированию.
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