Армения заявила об обстрелах границы со стороны Азербайджана

Вооружённые силы Азербайджана обстреляли территорию Армении на Гехаркуникском участке границы. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении.

"13 августа с 22:00 до 22:40 (21:00 – 21:40 мск) подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, дислоцированные на Гехаркуникском участке армяно-азербайджанской границы", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, армянские военные подавили огонь. В Минобороны подчёркивают, что в целом ситуация на границе относительно стабильная.